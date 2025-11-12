市川團十郎、長女・麗禾＆長男・勸玄と朝トレーニングへ「スタイリッシュで足が長くてカッコイー」「大きくなりましたね」
歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（47）が12日、自身のインスタグラムを更新。朝から親子でトレーニングに励む、仲むつまじい瞬間を公開した。
【写真】「大きくなりましたね」朝トレーニングを終えた長女・麗禾＆長男・勸玄
團十郎は「朝 家族 トレーニング」とつづり、長女・堀越麗禾（市川ぼたん／14）、長男・堀越勸玄（市川新之助／12）とジムで過ごす様子を投稿し、ほほ笑ましい家族の姿を披露している。
最後は、帰宅する麗禾と勸玄の姿をアップ。一緒にトレーニングをするほど大きくなった姿を見せた。
この投稿に、ファンからは「麗禾ちゃん、かっこいい!!」「れいかちゃん、スタイリッシュで足が長くてカッコイーーー」「大きくなりましたね」「仲良し家族ですね」などのコメントが集まっている。
