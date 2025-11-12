高橋海人「ETRO per Kaito Takahashi」からホリデー限定アイテム登場 パープル＆ブルーのスカーフを発表
エトロは、2025ホリデーコレクションのハイライトのひとつとして、グローバルブランドアンバサダーを務めるKing ＆ Prince高橋海人（※高＝はしごだか）とのカプセルコレクション「ETRO per Kaito Takahashi（エトロ ペル カイト タカハシ）」から、アイコニックなミニスカーフ「ペイズリーナ」のホリデーリミテッドエディションを発表する。
【画像】おしゃれ…！高橋海人とのカプセルコレクション商品
6月に発売された「ETRO per Kaito Takahashi」は、高橋が自ら描いた “手” をモチーフにしたペイズリー柄を採用したコレクション。「植物を人間に例えるとどうなるか」という発想から、芽吹きや開花、人とのつながりを繊細に表現。エトロの持つヘリテージと高橋のデザインが融合して誕生した、現代的かつ感性豊かなコレクションだ。
ホリデーリミテッドエディションのペイズリーナは、壮大な祝宴の後に訪れる、温かく親密なひとときへのオマージュとして誕生したエトロ 2025 ホリデーコレクションのカラーパレットを採用。柔らかなアイボリーを重ねたフェスティブな「パープル」と、ロイヤルブルーとブラックが織りなすシックでモダンな「ブルー」の2色が登場。それぞれが異なる表情を映し出し、ホリデーの華やかさと個性が響き合う洗練されたデザインに仕上がっている。
“ETRO per Kaito Takahashi” のスペシャルロゴをあしらった、ホリデー限定の特別なペイズリーナは26日より、世界各国の主要なエトロブティック（ミラノ、ロンドン、パリ、ニューヨーク、北京、ソウル、東京）および公式オンラインストアにて発売。国内では、エトロ銀座本店および公式サイトETRO.comにて販売する。
