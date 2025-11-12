プロ野球・楽天の村林一輝選手と辰己涼介選手が、2025年度三井ゴールデン・グラブ賞受賞コメントを発表しました。

村林選手は今季、ショートを守るドラフト1位ルーキー・宗山塁選手の加入もあり、サードでスタメンに定着。キャリアハイの打率.281(リーグ5位)を記録し、144安打で自身初となる最多安打のタイトルを獲得しました。

ゴールデン・グラブ賞(3塁手部門)を初受賞した村林選手は球団を通じ、「守備の一番の栄誉であるゴールデン・グラブ賞を初めて受賞できたこと、とてもうれしく思います。ルーキーの頃からたくさんノックを打ち指導してくださった監督・コーチ、支えてくれた裏方さん、そして関わってくれた全ての人に感謝したいです」とコメントしました。

また、辰己選手は5年連続5回目の受賞です。最多安打のタイトルを獲得した昨季からは成績を落としましたが、今季114試合に出場して失策はわずかに1。今回ゴールデン・グラブ賞に選出された選手の中では阪神・近本光司選手と並んで最多タイとなる、5年連続5回目の受賞となりました。

辰己選手は球団を通じ、「今年もこの賞を受賞させていただき大変光栄に思っております。(中略)これからもこの賞を誇りに自分の信じた道で、チーム・野球界に少しでも貢献できる選手でありたいと思っています」とコメントしています。

▼コメント全文

【村林選手】

守備の一番の栄誉であるゴールデン・グラブ賞を初めて受賞できたこと、とてもうれしく思います。

ルーキーの頃からたくさんノックを打ち指導してくださった監督・コーチ、支えてくれた裏方さん、そして関わってくれた全ての人に感謝したいです。

今シーズンはサードをメインで守りながら、ショートやセカンドでもプレーさせていただき、広い視野で野球を見ることができた1年でした。

来シーズンも、チームの勝利に貢献できるよう、一生懸命全力でプレーしたいです。

【辰己選手】今年もこの賞を受賞させていただき大変光栄に思っております。5年連続で選出いただき、支えてくださった全ての皆様に感謝申し上げます。これからもこの賞を誇りに自分の信じた道で、チーム・野球界に少しでも貢献できる選手でありたいと思っています。今後ともよろしくお願いいたします。