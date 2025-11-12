【数量限定】THREEの精油科学が生んだ“浄化の香り”。おすすめギフトボックス

自然のリズムに寄り添うブランド「THREE」から、精油の香りを贅沢に楽しめる限定ギフトボックスが登場。人気のエッセンシャルセンツシリーズを中心に、ハンドケア・ヘアケア・ボディケアの4種セットがラインナップ。心とからだをやさしく浄化するような香りが広がり、日々の疲れを解きほぐします。大切な人への贈り物にも、自分へのご褒美にもふさわしい特別なギフトです。

香りで満たす、4つのエッセンシャルギフト

ESSENTIAL SCENTS SERIES GIFT SET

THREE エッセンシャルセンツ ハンドケア セット

THREE エッセンシャルセンツ ヘア リチュアル セット

THREE エッセンシャルセンツ ボディリチュアル セット

THREE エッセンシャルセンツ ヘアスタイリング セット

THREEの精油科学が生んだ「エッセンシャルセンツ シリーズ」から、心地よい香りを楽しめる4種のギフトセットが登場。

エッセンシャルセンツ ハンドケア セット（7,590円・税込）はハンドウォッシュとハンド＆ネイルクリームで、指先まで清らかに潤す特別なケア。

エッセンシャルセンツ ヘア リチュアル セット（8,580円・税込） は精油の香りに包まれながら、髪と頭皮をやさしく整えるシャンプー＆トリートメント。

エッセンシャルセンツ ボディリチュアル セット（7,810円・税込）はボディウォッシュとハンドウォッシュで、肌も心もすっきりと浄化。

エッセンシャルセンツ ヘアスタイリング セット（7,920円・税込）はトリートメントヘアオイルとスタイリングオイルインミストで、艶やかな仕上がりに。

すべて数量限定。どのセットも、天然精油の香りがやさしく包み込む上質なひと時を演出します。

THREEならではのギフトラッピングと特別サービス

GIFT WRAPPING

ギフトバッグ・ボックス（有料）

セルフギフトラッピング（無料）

THREEのギフトラッピングは、シンプルで洗練されたデザインが魅力。古紙を40％以上使用したリサイクルペーパーで、上品な温もりとサステナブルな心遣いを感じられます。

オンラインショップでは一律550円（税込）で最適なサイズにラッピング。セルフギフト用の無料バッグも選べます。

刻印サービス（WEB・一部店舗）

さらに、刻印サービス（公式サイト・一部店舗）や香りのラッピング（店頭限定）、メッセージカードサービスなど、心を込めた演出も。

贈る人にも贈られる人にも、やさしい時間が流れるギフト体験を届けてくれます。

香りが導く、浄化と癒しのリチュアル

「エッセンシャルセンツ」シリーズは、THREEが大切にする“精油の力”を軸に誕生。自然由来の香りが、心の奥深くまで穏やかに届き、呼吸を整えてくれます。

使うたびに、まるで自分を慈しむような感覚が広がり、日常がやさしく変わる――。肌に触れ、香りを感じ、深呼吸する。そのすべてが、自分を整える小さな儀式になるのです。

THREEの香りで、心を贈るギフトを

精油の香りとともに心を癒す「THREE エッセンシャルセンツ シリーズ ギフトボックス」。

ハンド・ヘア・ボディなど、ライフスタイルに寄り添う4つのセットは、贈る相手の毎日をやさしく包み込みます。

洗練されたデザインとサステナブルな素材、そしてTHREEならではの香りの深さが調和する特別なギフト。

大切な人へ、そして自分自身へ。香りが運ぶ“静かな幸福”を、この冬の贈り物に添えてみませんか。