【数量限定】THREEの精油科学が生んだ“浄化の香り”。おすすめギフトボックス
自然のリズムに寄り添うブランド「THREE」から、精油の香りを贅沢に楽しめる限定ギフトボックスが登場。人気のエッセンシャルセンツシリーズを中心に、ハンドケア・ヘアケア・ボディケアの4種セットがラインナップ。心とからだをやさしく浄化するような香りが広がり、日々の疲れを解きほぐします。大切な人への贈り物にも、自分へのご褒美にもふさわしい特別なギフトです。
香りで満たす、4つのエッセンシャルギフト
ESSENTIAL SCENTS SERIES GIFT SET
THREE エッセンシャルセンツ ハンドケア セット
THREE エッセンシャルセンツ ヘア リチュアル セット
THREE エッセンシャルセンツ ボディリチュアル セット
THREE エッセンシャルセンツ ヘアスタイリング セット
THREEの精油科学が生んだ「エッセンシャルセンツ シリーズ」から、心地よい香りを楽しめる4種のギフトセットが登場。
エッセンシャルセンツ ハンドケア セット（7,590円・税込）はハンドウォッシュとハンド＆ネイルクリームで、指先まで清らかに潤す特別なケア。
エッセンシャルセンツ ヘア リチュアル セット（8,580円・税込） は精油の香りに包まれながら、髪と頭皮をやさしく整えるシャンプー＆トリートメント。
エッセンシャルセンツ ボディリチュアル セット（7,810円・税込）はボディウォッシュとハンドウォッシュで、肌も心もすっきりと浄化。
エッセンシャルセンツ ヘアスタイリング セット（7,920円・税込）はトリートメントヘアオイルとスタイリングオイルインミストで、艶やかな仕上がりに。
すべて数量限定。どのセットも、天然精油の香りがやさしく包み込む上質なひと時を演出します。
【ドライヤー限定色】シャープ25周年記念「トワイライトグリーン」が登場
THREEならではのギフトラッピングと特別サービス
GIFT WRAPPING
ギフトバッグ・ボックス（有料）
セルフギフトラッピング（無料）
THREEのギフトラッピングは、シンプルで洗練されたデザインが魅力。古紙を40％以上使用したリサイクルペーパーで、上品な温もりとサステナブルな心遣いを感じられます。
オンラインショップでは一律550円（税込）で最適なサイズにラッピング。セルフギフト用の無料バッグも選べます。
刻印サービス（WEB・一部店舗）
さらに、刻印サービス（公式サイト・一部店舗）や香りのラッピング（店頭限定）、メッセージカードサービスなど、心を込めた演出も。
贈る人にも贈られる人にも、やさしい時間が流れるギフト体験を届けてくれます。
香りが導く、浄化と癒しのリチュアル
「エッセンシャルセンツ」シリーズは、THREEが大切にする“精油の力”を軸に誕生。自然由来の香りが、心の奥深くまで穏やかに届き、呼吸を整えてくれます。
使うたびに、まるで自分を慈しむような感覚が広がり、日常がやさしく変わる――。肌に触れ、香りを感じ、深呼吸する。そのすべてが、自分を整える小さな儀式になるのです。
THREEの香りで、心を贈るギフトを
精油の香りとともに心を癒す「THREE エッセンシャルセンツ シリーズ ギフトボックス」。
ハンド・ヘア・ボディなど、ライフスタイルに寄り添う4つのセットは、贈る相手の毎日をやさしく包み込みます。
洗練されたデザインとサステナブルな素材、そしてTHREEならではの香りの深さが調和する特別なギフト。
大切な人へ、そして自分自身へ。香りが運ぶ“静かな幸福”を、この冬の贈り物に添えてみませんか。