県庁の1km圏内でクマ目撃情報相次ぐ…体長1m以上の成獣か　八幡平市では犬の散歩中に男性が頭をひっかかれケガ　岩手

12日朝、岩手・盛岡市の中心部付近でクマが相次いで目撃されました。

また八幡平市では、散歩をしていた男性がクマに襲われ軽いけがをしました。

12日午前5時半ごろ、岩手県庁などにほど近い盛岡市中央通で、クマ1頭を目撃したとの通報が警察に3件寄せられました。

クマは体長1メートル以上の成獣とみられていて、その後、午前7時ごろには盛岡市愛宕町にある下小路中学校の付近でも目撃されました。

これらの現場は岩手県庁から約1km圏内の場所ですが、その後、クマは県庁から2kmほど離れた川の河川敷などでも目撃されているということです。

これまでに人や物への被害は確認されていませんが、警察は付近をパトロールするとともに、学校や住民に対し注意を呼びかけています。

また、12日午前6時15分ごろ、八幡平市の路上で、イヌの散歩をしていた47歳の男性が、突然、田んぼから駆け寄ってきた親子とみられるクマ2頭と遭遇しました。

警察によりますと、男性は親グマとみられる1頭に頭などをひっかかれて軽傷を負いました。

現場は田畑が広がる山あいの地域で、警察が警戒を強めています。