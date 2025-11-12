■台風26号(フォンウォン)

【画像】台風進路・全国の天気はどうなる？

2025年11月12日15時45分発表

12日15時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 バシー海峡

中心位置 北緯21度50分 (21.8度)

東経119度50分 (119.8度)

進行方向、速さ 東北東 ゆっくり

中心気圧 994 hPa

最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

15m/s以上の強風域 北西側 330 km (180 NM)

南東側 280 km (150 NM)

13日3時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 与那国島の南西約200km

予報円の中心 北緯23度05分 (23.1度)

東経121度50分 (121.8度)

進行方向、速さ 北東 20 km/h (11 kt)

中心気圧 1000 hPa

最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

予報円の半径 75 km (40 NM)

13日15時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 宮古島の北北西約90km

予報円の中心 北緯25度30分 (25.5度)

東経124度55分 (124.9度)

進行方向、速さ 北東 35 km/h (19 kt)

中心気圧 1000 hPa

最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

予報円の半径 105 km (57 NM)

■沖縄地方への影響は？

１３日にかけて、沖縄地方では土砂災害に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。奄美地方では注意・警戒してください。沖縄地方では１３日はうねりを伴う高波に警戒し、強風に注意・警戒してください。また、沖縄地方・奄美地方では１３日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。

［気象概況］

台風第２６号は、１２日１５時にはバシー海峡をゆっくりした速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、最大風速は２３メートル、最大瞬間風速は３５メートルとなっています。

台風はこのあと、やや速度を上げて東北東に進み、１３日には沖縄地方に接近し前線を伴う温帯低気圧に変わる見込みです。台風や温帯低気圧、前線に向かう暖かく湿った空気の影響で、沖縄地方や奄美地方では１３日にかけて大気の非常に不安定な状態が続くでしょう。



［雨の予想］

１２日１８時から１３日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

奄美地方 １５０ミリ

沖縄地方 １００ミリ

その後、１３日１８時から１４日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

奄美地方 １００ミリ

沖縄地方 １００ミリ



［風の予想］

１２日から１３日にかけて予想される最大風速（最大瞬間風速）

沖縄地方 ２０メートル （３０メートル）



［波の予想］

１２日から１３日にかけて予想される波の高さ

沖縄地方 ６メートル うねりを伴う



［防災事項］

沖縄地方では１３日にかけて、土砂災害に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、１３日はうねりを伴う高波に警戒し、強風に注意・警戒してください。

奄美地方では１３日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。

また、沖縄地方・奄美地方では１３日にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。

■全国の天気を地方ごとに

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2284819?display=1