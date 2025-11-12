4児の母・東原亜希、1週間の秋冬コーデを紹介 シックな装いから、カジュアルでラフなスタイルまで「着方参考にしたい」
4児の母でタレントの東原亜希（43）が、12日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。ショート動画で、1週間コーデを公開した。
【動画】「着方参考にしたい」東原亜希が紹介する1週間秋冬コーデ
「2025AW LOOKBOOK」と題し、7パターンの秋冬コーデを紹介。ホワイトトーンにゴールドのアクセサリー、ブラウンのバッグを合わせた洗練されたスタイル。オールブラックでそろえ、ダウンベストにブーツを合わせたカジュアルなスタイルを披露している。
ほかにも、大きな襟が印象的なブラウン系のオールインワンに、黒のバッグとパンプスをアクセントにしたシックなスタイル、デニムにカーディガン、赤いハイネックを合わせたラフなスタイル。
ベージュのステンカラーコートに淡い水色のボトムス、チェックのバッグを合わせた秋らしいスタイルなど、シックな装いから、カジュアルでラフなスタイルまで、幅広いコーディネートを紹介した。
コメント欄には「一週間コーデ大好き」「着方参考にしたい」とコメントが寄せられている。
東原は、柔道家の井上康生氏と2008年に結婚。09年5月に第1子長女、10年11月には第2子長男、15年7月に第3子・第4子となる双子の女児を出産した。
