田中美佐子、長女との2ショット添え66歳の誕生日を報告 娘の手料理でバースデー楽しむ「二人で過ごせることがいちばんの幸せです」 元夫はTake2・深沢邦之
俳優の田中美佐子が11日、66歳を迎えた。翌12日にインスタグラムを更新した田中は、親子2ショットなどの写真を添え長女（22）と過ごした誕生日を振り返った。
【写真】「二人で過ごせることがいちばんの幸せです」田中美佐子＆長女の“仲良し”2ショット ※2枚目
「バタバタの一日だったけど、娘の手料理の鍋をいただきました。そして、お手紙とプレゼント。ありがとう」と親子でバースデー鍋パーティーを楽しんだことを明かし、具材がたっぷり入った鍋や花束、包装されたチョコレートで「66」をかたどった“お祝いプレート”など、複数枚の写真をアップ。「二人で過ごせることがいちばんの幸せです」とうれしそうに記した。
また、火野正平さん（享年75）の後を継ぎ“旅人”を務めているNHK BS『にっぽん縦断 こころ旅』のスタッフらからもサプライズで祝福されたことを伝え、バースデーケーキを手に仲間と一緒に笑顔はじける記念ショットも披露。「日にちが早すぎて、ほんとにびっくりしました でも楽しかったね、みんな。ありがとうございました」と感謝の気持ちをつづり、「みんなが元気で、笑顔でいられますように」と祈りを込めた。
コメント欄には「美佐子さん、お誕生日おめでとうございます」「お！愛で満ち満ちてますね」「バースデー投稿とっても嬉しい」「娘さんと一緒に過ごせたお誕生日、嬉しかったですね」「いつまでもお元気で可愛く素敵な人生を」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
田中は、お笑いコンビ・Take2の深沢邦之（59）と1995年に結婚し、2002年12月に長女を出産。深沢とは23年6月に離婚している。
