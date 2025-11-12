¡ÈÈþÍÆÃË»Ò¡É¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼ÃÓÅÄ¡Ö¥Õ¥é¤ì¤Æ²¶¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ä¡×¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤Ï¡¡MEGUMI¡Ö½÷¤À¤±¤Î¤»¤ê¤Õ¤¸¤ã¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡×¤ÎÃÓÅÄÄ¾¿Í¡Ê32¡Ë¤¬11Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖMEGUMI¥Þ¥Þ¤Î¤¤¤ëBar¡×¡Ê·îÍË¿¼Ìë2¡¦17¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼ºÎø¤·¤¿¸å¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¾ì½ê¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÓÅÄ¤Ï¡ÖÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¸¡Äê¡×1µé¤ò»ý¤ÄÈþÍÆ¥ª¥¿¥¯¤Ç¡¢¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Ömakeumor¡Ê¥á¥¥å¥â¥¢¡Ë¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡½¥¹¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ë»¤·¤¤Ãæ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈþÍÆ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¡ÖËÍ¹ç´ÖÈþÍÆ¤ò¤á¤Ã¤Á¤ã´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¥ë¥ß¥Íthe¤è¤·¤â¤È¡¢3¥¹¥Æ¡Ê¡Ý¥¸¡Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¹ç´Ö¤Î¡Ë¤³¤Î2¸Ä¤Ç¤É¤ó¤À¤±ÈþÍÆ¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥í¥ó¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÏÃÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¡ÖËÜÅö¤ÎÇº¤ßÊÌ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢»Å»öÍ§Ã£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢²ÈÂ²¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Á´Á³ÏÃ¤»¤ë¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡×¤ÈÇº¤ßÁêÃÌ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤·¡Ö¥Õ¥é¤ì¤Æ²¶¤½¤Î¤Þ¤ÞÈþÍÆ¥µ¥í¥ó¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎMEGUMI¤Ï¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤¤¤ä¤¢¡¢°Î¤¤¤ï¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¤È¡¢ÃÓÅÄ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤ó¤À¡ª¡ª¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤Î»×¤¤¤òÅÇÏª¡£MEGUMI¤Ï¡Ö½÷¤À¤±¤Î¤»¤ê¤Õ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Í¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ë¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÓÅÄ¡£¡ÖÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢MEGUMI¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¤½¤Î¿Í¤Î¿Í³Ê¤â´Þ¤á¤Æ¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£