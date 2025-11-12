¡Ú¸ÍÅÄ¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ¸ÍÅÄ¥×¥ê¥à¥í¡¼¥º¡Û³ý¸¶Íªµª¤¬ÃÏ¸µ¥¨¡¼¥¹¤ËÀëÀïÉÛ¹ð¡ÖÂÇÅÝ¡¦¶ÍÀ¸½çÊ¿¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ÍÅÄ¤Î¡Ö¸ÍÅÄ¥×¥ê¥à¥í¡¼¥º³«Àß£¶£¹¼þÇ¯µÇ°¡×¤¬£±£²Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹³«»ÏÁ°¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½Ð¾ìÁª¼ê¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤òÁ°¤Ë»×¤¤»×¤¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½éÆü£±£²£Ò¥¦¥¤¥ó¥Ó¡¼¥É¥ê¡¼¥à£²¹æÄú¤Î³ý¸¶Íªµª¡Ê£³£¸¡á²¬»³¡Ë¤Ï£±¹æÄú¤Ë¿Ø¼è¤ëÃÏ¸µ¥¨¡¼¥¹¡¦¶ÍÀ¸½çÊ¿¡Ê£³£¹¡áºë¶Ì¡Ë¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£Æ±Ç¯Âå¤Ç¤È¤â¤Ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³¦¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿£²¿Í¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë°Õ¼±¤·¡¢¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿´ÖÊÁ¤À¡£
¡¡³ý¸¶¤Ï¡ÖÂÇÅÝ¡¦¶ÍÀ¸½çÊ¿¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÀëÀïÉÛ¹ð¡£°ìÊý¡¢¶ÍÀ¸¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÁö¤ê¤Þ¤¹¡£À¼±ç¤è¤í¤·¤¯¡×¤È¥¯¡¼¥ë¤Ë·è¤á¥¼¥ê¥Õ¤Çà±þÀïá¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥É¥ê¡¼¥àÀï¤Î·ë²Ì¤Ï£µ¹æÄú¤Î»³¸ý¹ä¤¬£±Ãå¡£¶ÍÀ¸¤Ï£²Ãå¡¢³ý¸¶¤Ï£³Ãå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£