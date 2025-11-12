日本時間12日、千賀滉大投手が所属するメッツの編成本部長であるデイビッド・スターンズ氏が取材に応じ、日本人選手の活躍について言及しました。

この日、アメリカ・ラスベガスで開催されたGM会議に出席したスターンズ編成本部長。会議を終えて記者のインタビューに応じました。そこで千賀投手や、世界一を果たしたドジャースの大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手など日本人選手の活躍について問われると「個人的な意見では、毎年優れたプレーヤーが日本から来ている。私たちはそのFA市場に対して常に注意深く、積極的に関わっていかなければなりませんし、実際そうしています」と述べ、強い関心を示しました。

続けて「そして、これは短期間の流行ではなく今後も続くと思う。むしろ、日本から多くの才能あふれる選手が次々とやって来て、さらに増えていくでしょう」と語り、今後さらに多くの日本人選手がメジャーで活躍する未来を予想しました。

そして同日、NPBからは海外FA権を行使する選手が発表。新たにDeNAの桑原将志選手、伊藤光選手、楽天の則本昂大投手、中日の松葉貴大投手が、メジャーを含め、海外チームとの契約が可能な状態となりました。

果たして来季は何名の日本人選手がメジャーでプレーし、多くの観客を魅了することになるのか注目されます。