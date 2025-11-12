プロ野球の第54回三井ゴールデン・グラブ賞の受賞選手が発表されました。

パ・リーグでは初受賞者が6選手と、フレッシュな顔ぶれになりました。投手部門は今季14勝をあげて沢村賞に輝いた、日本ハム・伊藤大海投手が初選出。捕手部門はオリックス・若月健矢選手が2年ぶり2回目の受賞となりました。

内野手は全ポジションが初受賞です。1塁手は来日1年目でリーグ3位の141安打を記録した西武・ネビン選手が、2塁手は首位打者となったソフトバンク・牧原大成選手が初選出。

3塁手は最多安打のタイトルを獲得した楽天・村林一輝選手が、遊撃手はオリックス・紅林弘太郎選手がそれぞれ初選出されました。

外野手部門ではソフトバンク・周東佑京選手が2年連続2回目、楽天・辰己涼介選手が5年連続5回目の受賞です。そして西武・西川愛也選手が初受賞となりました。

▽各ポジション上位選手と投票数

【投手】

◎伊藤大海(日本ハム・初受賞) 131票

モイネロ(ソフトバンク) 56票

九里亜蓮(オリックス) 19票

【捕手】

◎若月健矢(オリックス・2年ぶり2回目) 124票

海野隆司(ソフトバンク) 49票

太田光(楽天) 33票

【1塁手】

◎ネビン(西武・初受賞) 162票

中村晃(ソフトバンク) 32票

清宮幸太郎(日本ハム) 12票

【2塁手】

◎牧原大成(ソフトバンク・初受賞) 103票

滝澤夏央(西武) 57票

小深田大翔(楽天) 46票

【3塁手】

◎村林一輝(楽天・初受賞) 117票

宗佑磨(オリックス) 81票

栗原陵矢(ソフトバンク) 15票

【遊撃手】

◎紅林弘太郎(オリックス・初受賞) 79票

源田壮亮(西武) 74票

宗山塁(楽天) 40票

【外野手】◎周東佑京(ソフトバンク・2年連続2回目) 147票◎辰己涼介(楽天・5年連続5回目) 129票◎西川愛也(西武・初受賞) 96票万波中正(日本ハム) 68票中川圭太(オリックス) 58票