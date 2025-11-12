「第５４回三井ゴールデン・グラブ賞」の受賞者が１２日、発表された。５年連続５度目の選出となった楽天・辰己涼介外野手（２８）は、今季の表彰式でのパフォーマンスを予告した。

この日の秋季練習後、受賞の喜びを語った辰己。「守備の評価を１番できる選手でもあると思うのうれしい」とし、「毎年、マウンドに上がるピッチャーには先輩・後輩関係なく、『守ってくれてありがとう』って言ってくれるピッチャーが多いので。できるだけ多く試合に出て、ピッチャーを助けたいなという一心で守備についているので、今年も評価いただいてよかった」と続けた。

昨年の表彰式では上下金の衣装に加え、顔、手、髪まで金一色に染め上げる特殊メークで登場。会場を大いに盛り上げ、度肝を抜いた。果たして、今年のプランは−？

報道陣から問われると、「あれを超えるしかないので。もう出し切った感はあったんですけど、それでも今年もありがたく賞をいただいたんで、期待に応えらえるようには頑張りたい」と決意。「もう１年寝かしているものがあるので、それをやるだけなんですけど」と予告した。