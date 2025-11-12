「守備のベストナイン」を記者投票で選ぶ「第５４回三井ゴールデン・グラブ賞」の受賞者が１２日、発表された。

パ・リーグは初受賞となった日本ハム・伊藤大海投手ら５球団から選出された。リーグ最下位のロッテが唯一のゼロ。２位につけた選手もいない悔しい結果に終わった。

ロッテのみ選出ゼロだったのは８１年、０２年、０４年、１３年に続き５度目。サブロー新監督のもと、攻守でレベルアップを図り、来季こそ名を連ねたいところだ。

◆第５４回三井ゴールデン・グラブ賞受賞者

【セ・リーグ】（有効投票数２６９）

▼投手 村上頌樹（阪神） 初 １２２票

▼捕手 坂本誠志郎（阪神） ２年ぶり２回目 ２２５票

▼一塁手 大山悠輔（阪神） ２年ぶり２回目 ２４４票

▼二塁手 中野拓夢（阪神） ２年ぶり２回目 １９６票

▼三塁手 佐藤輝明（阪神） 初 ２２０票

▼遊撃手 泉口友汰（巨人） 初 １６５票

▼外野手 岡林勇希（中日） ４年連続４回目 ２２８票

▼外野手 近本光司（阪神） ５年連続５回目 ２１８票

▼外野手 森下翔太（阪神） 初 １２７票

【パ・リーグ】（有効投票数２２７）

▼投手 伊藤大海（日本ハム） 初 １３１票

▼捕手 若月健矢（オリックス） ２年ぶり２回目 １２４票

▼一塁手 ネビン（西武） 初 １６２票

▼二塁手 牧原大成（ソフトバンク） 初 １０３票

▼三塁手 村林一輝（楽天） 初 １１７票

▼遊撃手 紅林弘太郎（オリックス） 初 ７９票）

▼外野手 周東佑京（ソフトバンク） ２年連続２回目 １４７票

▼外野手 辰己涼介（楽天） ５年連続５回目 １２９票

▼外野手 西川愛也（西武） 初 ９６票