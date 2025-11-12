ゴールデン・グラブ賞受賞者がゼロだったロッテ。サブロー新監督の下、秋季練習に励む

　「守備のベストナイン」を記者投票で選ぶ「第５４回三井ゴールデン・グラブ賞」の受賞者が１２日、発表された。

　パ・リーグは初受賞となった日本ハム・伊藤大海投手ら５球団から選出された。リーグ最下位のロッテが唯一のゼロ。２位につけた選手もいない悔しい結果に終わった。

　ロッテのみ選出ゼロだったのは８１年、０２年、０４年、１３年に続き５度目。サブロー新監督のもと、攻守でレベルアップを図り、来季こそ名を連ねたいところだ。

　◆第５４回三井ゴールデン・グラブ賞受賞者

【セ・リーグ】（有効投票数２６９）

▼投手　村上頌樹（阪神）　初　１２２票

▼捕手　坂本誠志郎（阪神）　２年ぶり２回目　２２５票

▼一塁手　大山悠輔（阪神）　２年ぶり２回目　２４４票

▼二塁手　中野拓夢（阪神）　２年ぶり２回目　１９６票

▼三塁手　佐藤輝明（阪神）　初　２２０票

▼遊撃手　泉口友汰（巨人）　初　１６５票

▼外野手　岡林勇希（中日）　４年連続４回目　２２８票

▼外野手　近本光司（阪神）　５年連続５回目　２１８票

▼外野手　森下翔太（阪神）　初　１２７票

【パ・リーグ】（有効投票数２２７）

▼投手　伊藤大海（日本ハム）　初　１３１票

▼捕手　若月健矢（オリックス）　２年ぶり２回目　１２４票

▼一塁手　ネビン（西武）　初　１６２票

▼二塁手　牧原大成（ソフトバンク）　初　１０３票

▼三塁手　村林一輝（楽天）　初　１１７票

▼遊撃手　紅林弘太郎（オリックス）　初　７９票）

▼外野手　周東佑京（ソフトバンク）　２年連続２回目　１４７票

▼外野手　辰己涼介（楽天）　５年連続５回目　１２９票

▼外野手　西川愛也（西武）　初　９６票