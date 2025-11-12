アメリカ企業Rocket Lab（ロケットラボ）は、現在開発中の新型ロケット「Neutron（ニュートロン）」の初飛行を当初の予定から先送りすることを明らかにしました。

Neutronの初飛行は早くても2026年中頃か

Neutronは全高43m・フェアリング直径5mの2段式ロケットです。メタンを使用する液体燃料ロケットエンジン「Archimedes」を1段目に9基、2段目に1基搭載。1段目は再使用に対応し、着陸脚を備えます。

開閉式のフェアリングが1段目に取り付けられていて、ペイロード（搭載物）と2段目を丸ごと1段目の内部に格納するというユニークな形態を採用。打ち上げ能力は低軌道に13トン、火星や金星への遷移軌道に1.5トンとされています。

Ars Technicaに2025年11月11日付で掲載された記事によると、Rocket LabのCEOを務めるPeter Beck氏は2025年第3四半期のオンライン決算説明会にて、Neutronは最近予定されていた2025年には打ち上げられないと発表しました。

Beck氏はNeutronを初飛行で軌道に到達させたいと考えており、万全の準備が整ってから打ち上げる意向を示しています。

また、Beck氏はNeutronの新たなスケジュールとして、アメリカ・バージニア州のワロップス島にあるRocket Labの第2発射施設へ2026年第1四半期に搬入した後で、打ち上げが行われると述べたということです。

【▲ アメリカ企業Rocket Labが開発中の新型ロケット「Neutron」のCGイメージ（Credit: Rocket Lab）】

【▲ 新型ロケット「Neutron」1段目の開放されたフェアリングから2段目およびペイロードが放出される様子のCGイメージ（Credit: Rocket Lab）】

【▲ プラットフォームへ海上着陸を行う新型ロケット「Neutron」1段目のCGイメージ（Credit: Rocket Lab）】

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

