パパブブレ「2026年福袋」の予約開始！キャンディやグミなど、ワクワクの全7種類が登場だよ

スペイン・バルセロナ発祥のアート・キャンディ・ショップ「PAPABUBBLE（パパブブレ）」は、2025年11月12日から、公式サイトで全7種類の「福袋」の予約受付を開始しています。

店舗予約は12月1日からスタート

キャンディ、グミ、チョコレート、グッズなど、多彩なアイテムをお得に楽しめる限定セットです。全国店舗では12月1日から予約受付開始、26日から販売開始します。

福袋のラインアップは、以下の通り。

・福袋プレミアム

温もりのあるキルティング素材のオリジナルバッグに、人気キャンディ柄「チェリー」をあしらい、裏地にはフルーツミックス柄を採用。カラビナ付きで、手持ちの紐を付ければ肩掛けにもできる仕様です。

中にはキャニスター入りキャンディや正月限定キャンディなど、計6260円相当の商品を詰め込んだ特別な福袋です。

正月ミックス×1BAG、午年ミックス×1BAG、ランダムミックス×2BAG、キャニスターフルーツミックス×1瓶、500円引きクーポン×1枚、キルティングバッグ×1点が入っています。

通常6260円相当入って5000円です（500円引きクーポン・キルティングバッグ含まず）。

数量限定で、オンラインストアで予約数の上限に達した場合、店頭での販売はありません。

・福袋 梅

キャンディ3種を楽しめる福袋。

正月ミックス×1BAG、ランダムミックス×1BAG、フルーツミックス×1BAG、500円引きクーポン×1枚が入っています。

通常2020円相当入って、価格は1800円（500円引きクーポン含まず）。

・福袋 竹

キャンディとグミの両方を味わえる福袋。

正月ミックス×1BAG、午年ミックス×1BAG、ランダムミックス×1BAG、9個入りバブレッツ×1箱、500円引きクーポン×1枚が入っています。

通常3520円相当入って、価格は2500円（500円引きクーポン含まず）。

・福袋 松

キャンディ、グミ、チョコレートを贅沢に詰め込んだボリューム満点のセット。

正月ミックス×1BAG、午年ミックス×1BAG、ランダムミックス×2BAG、9個入りバブレッツ×1箱、ミニミルクロッキーロード×1袋、500円引きクーポン×1枚が入っています。

通常4800円相当入りで、価格は3500円（500円引きクーポン含まず）。

・グミ福袋

お正月限定「お年賀バブレッツ」やハードグミ、酸味が楽しめるアイドグミまで、多彩なグミを楽しめる満足感のあるセットです。

アシドグミ×1袋、ランダムグミ×1袋、ハードグミ×1袋、お年賀バブレッツ×1箱、500円引きクーポン×1枚が入っています。

通常3820円相当の商品が入って、価格は2500円（500円引きクーポン含まず）。

・キャンディ福袋【オンラインストア限定】

7g入りのミニキャンディが150袋も入った大容量セット。オンライン限定商品です。

通常2万7000円相当の商品を1万円で販売。

・福箱【オンラインストア限定】

耐熱グラスやハンカチ、ポーチなど、日常使いにぴったりのアイテムをランダムに詰め合わせた福箱。オンライン限定商品です。

ディフューザー、耐熱グラス、エコバッグ、ホワイトデーハンドタオル、歯ブラシ、マルチケース、缶ミラー、メッシュポーチの中から4点〜7点と、500円引きクーポン×1枚が入っています。

通常6200円〜7854円相当の商品が入って、価格は4000円（500円引きクーポン含まず）。

さらに、公式オンラインストアで購入した人には、1000円以上の買い物で使える300円オフクーポンがもらえます（1会計につき1枚）。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部