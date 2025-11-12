パパブブレ「2026年福袋」の予約開始！キャンディやグミなど、ワクワクの全7種類が登場だよ
スペイン・バルセロナ発祥のアート・キャンディ・ショップ「PAPABUBBLE（パパブブレ）」は、2025年11月12日から、公式サイトで全7種類の「福袋」の予約受付を開始しています。
店舗予約は12月1日からスタート
キャンディ、グミ、チョコレート、グッズなど、多彩なアイテムをお得に楽しめる限定セットです。全国店舗では12月1日から予約受付開始、26日から販売開始します。
福袋のラインアップは、以下の通り。
・福袋プレミアム
温もりのあるキルティング素材のオリジナルバッグに、人気キャンディ柄「チェリー」をあしらい、裏地にはフルーツミックス柄を採用。カラビナ付きで、手持ちの紐を付ければ肩掛けにもできる仕様です。
中にはキャニスター入りキャンディや正月限定キャンディなど、計6260円相当の商品を詰め込んだ特別な福袋です。
正月ミックス×1BAG、午年ミックス×1BAG、ランダムミックス×2BAG、キャニスターフルーツミックス×1瓶、500円引きクーポン×1枚、キルティングバッグ×1点が入っています。
通常6260円相当入って5000円です（500円引きクーポン・キルティングバッグ含まず）。
数量限定で、オンラインストアで予約数の上限に達した場合、店頭での販売はありません。
・福袋 梅
キャンディ3種を楽しめる福袋。
正月ミックス×1BAG、ランダムミックス×1BAG、フルーツミックス×1BAG、500円引きクーポン×1枚が入っています。
通常2020円相当入って、価格は1800円（500円引きクーポン含まず）。
・福袋 竹
キャンディとグミの両方を味わえる福袋。
正月ミックス×1BAG、午年ミックス×1BAG、ランダムミックス×1BAG、9個入りバブレッツ×1箱、500円引きクーポン×1枚が入っています。
通常3520円相当入って、価格は2500円（500円引きクーポン含まず）。
・福袋 松
キャンディ、グミ、チョコレートを贅沢に詰め込んだボリューム満点のセット。
正月ミックス×1BAG、午年ミックス×1BAG、ランダムミックス×2BAG、9個入りバブレッツ×1箱、ミニミルクロッキーロード×1袋、500円引きクーポン×1枚が入っています。
通常4800円相当入りで、価格は3500円（500円引きクーポン含まず）。
・グミ福袋
お正月限定「お年賀バブレッツ」やハードグミ、酸味が楽しめるアイドグミまで、多彩なグミを楽しめる満足感のあるセットです。
アシドグミ×1袋、ランダムグミ×1袋、ハードグミ×1袋、お年賀バブレッツ×1箱、500円引きクーポン×1枚が入っています。
通常3820円相当の商品が入って、価格は2500円（500円引きクーポン含まず）。
・キャンディ福袋【オンラインストア限定】
7g入りのミニキャンディが150袋も入った大容量セット。オンライン限定商品です。
通常2万7000円相当の商品を1万円で販売。
・福箱【オンラインストア限定】
耐熱グラスやハンカチ、ポーチなど、日常使いにぴったりのアイテムをランダムに詰め合わせた福箱。オンライン限定商品です。
ディフューザー、耐熱グラス、エコバッグ、ホワイトデーハンドタオル、歯ブラシ、マルチケース、缶ミラー、メッシュポーチの中から4点〜7点と、500円引きクーポン×1枚が入っています。
通常6200円〜7854円相当の商品が入って、価格は4000円（500円引きクーポン含まず）。
さらに、公式オンラインストアで購入した人には、1000円以上の買い物で使える300円オフクーポンがもらえます（1会計につき1枚）。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部