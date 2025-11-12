ニュース番組『わたしとニュース』のハレバレンサー（MC）を務めるタレントの関根麻里が12日放送回に出演した際に、子どもの頃の一風変わった父・関根勤の“呼び方”を語る場面があった。

【映像】関根麻里&父・勤と夫・Kの仲良し3ショット

番組では、「“ばーば”と呼ばれるのは嫌？祖父母の呼び方論争」を取り上げた。そこから「子どもの頃の父の呼び方」についてトークを展開。

関根は「今は（娘が父のことを）ドゥドゥと呼んでいるので、私もドゥドゥと呼んでいる。すごく小さい頃はもしかしたら“お父さん”や“パパ”などもあったかもしれないけれど、幼稚園ぐらいの時は“パシャ”と呼んでいた。小学校2年生ぐらいでパシャに飽きたのか、恥ずかしくなったのか“パッチン”と呼ぶようになった。小学生時代はずっとパッチンで、（父が）学校に来た時もみんなが『パッチン来た！パッチン来た！』という感じで」とコメント。

さらに、「中学生になって、パッチンが恥ずかしくなったんでしょうね。照れが（出てきて）。だから“オッチャン”になった。最初は“オヤジ”と呼ぼうとした。大人がオヤジと呼ぶのがかっこよく聞こえて。でも『オヤジって呼んでいい？』と言ったら、『オヤジはちょっとなぁ……』って。うちの父もちょっと抵抗があったみたいで。それでオッチャンの方が可愛いよねとなってそう呼んでいた。だからドゥドゥになるまではずっとオッチャンって呼んでいた」と明かした。

（『わたしとニュース』より）