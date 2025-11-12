2026年夏に全国劇場公開される『トイ・ストーリー』シリーズ最新作『トイ・ストーリー5（原題）』の初映像とポスターが公開された。

本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描いたディズニー＆ピクサーの『トイ・ストーリー』シリーズの最新作。

公開された映像では、おもちゃたちが続々登場。子ども部屋に届けられた箱を前に、レックスとスリンキー・ドッグはブルブル震え、目を覆い指の隙間から覗くフォーキーとカレン・ビバリー、恐ろしいモノを見たようなミスター・ポテトヘッドはすかさずミセス・ポテトヘッドの目を剥ぎ取り、ジェシーとブルズアイが怯えきっている表情を浮かべるシーンからはじまる。まるで30年前に『トイ・ストーリー』の冒頭で描かれた“アンディの一番のお気に入りのカウボーイ人形ウッディたちのいる子ども部屋へ誕生日プレゼントとして届いた最新式のおもちゃ、バズ・ライトイヤーに恐怖するおもちゃたち”のシーンを思い出すような胸が高鳴る演出のさなか、この現実を受け入れられずにいるおもちゃたちへ突きつけられたコピーは「おもちゃの時代は……もう終わり？」という受け入れがたい現実。おもちゃたちのライバルになるであろう届けられた箱の中身はなんと、令和の子どもたちも夢中になっているタブレットだった。「やったー！ うれしい！ ありがとう！」と大興奮するボニーにタブレットは「こんにちは！ わたしはリリーパッド。一緒にあそぼう！」と、とびきり明るい声で話しかける。映像のラストにはウッディとバズ・ライトイヤーが登場し、2人がリリーパッドという最新のテクノロジーに怯え、震えながら抱き合うというコミカルなシーンも確認できる。

また、ポスターでは、電子機器の画面のようなものの前でウッディとバズ・ライトイヤー、そしてジェシーの姿が描かれている。

本作で監督・脚本を務めるのは『トイ・ストーリー』シリーズのすべてを手掛けたアンドリュー・スタントン。ピクサー・アニメーション・スタジオチーフ・クリエイティブ・オフィサーであり、自身も1作目からシリーズに関わり続けるピート・ドクターは「彼はトイ・ストーリーのすべての映画で脚本を書いている天才です」と友人でもあるスタントンを評している。

彼がシリーズを通して語ってきたことは「おもちゃは子供たちのためにあるものだ」というテーマで、劇中で描かれるウッディとバズは対立する事も多いが「おもちゃにとって一番大切なことは、“子供のそばにいること”」だと信じている姿が描かれてきた。しかしテクノロジーが溢れ、子供たちが電子機器に夢中になっている今の時代において“おもちゃ”の本当の役割とは何なのか。

スタントンは「『トイ・ストーリー5』で、おもちゃたちはとても大変な状況に直面することになります。今の子供たちは電子機器に夢中。おもちゃはかないません。テクノロジーがどこにでもある今の時代、おもちゃには、携帯、タブレットなど、強力なライバルがいるのです」と話し、ドクターは本作のテーマの一つを「トイ・ミーツ・テクノロジー（ToyMeetsTech）」と話し「いまウッディはボーと一緒に迷子のおもちゃたちを助けるために働いているし、バズとジェシーはボニーの部屋のリーダーで彼らは別々の所にいる。でもリリーパッドの登場で“本当に子供に必要な事”について、おもちゃたちは対立するんだ。ウッディは助けを求められて戻ってくるんだけど、ウッディとバズは意見がいつも合うわけじゃない。これ以上ネタバレしたくないから、ここからの展開は言わないでおくね！」と最新作の概要を明かしている。（文＝リアルサウンド編集部）