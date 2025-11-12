薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) ブラック

写真拡大

　「BCNランキング」2025年10月27日〜11月2日の日次集計データによると、モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) ブラック

DE-C44-10000BK（エレコム）

2位　薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) ブルー

DE-C44-10000BU（エレコム）

3位　薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) しろちゃん(ホワイトXブラック)

DE-C44-10000WF（エレコム）

4位　PowerCore 10000 PD 25W

A1246N11（Anker）

5位　薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) ピンク

DE-C44-10000PN（エレコム）

6位　PowerCore III 10000 ブラック

A1247N12（Anker）

7位　Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ブラック

A1388N11（Anker）

8位　MagGo Power Bank (10000mAh Slim) ブラック

A1664N11（Anker）

9位　USB Type-C対応モバイル充電バッテリー ベージュ

MPC-CE5000BE（マクセル）

10位　USB Type-C対応モバイル充電バッテリー ホワイト

MPC-CE5000WH（マクセル）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。