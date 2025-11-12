PRIDEにも参戦していた元総合格闘家の川尻達也氏（47）が12日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。RIZINの笹原圭一広報事業部長をゲストに招いて、大みそかに開催される「RIZIN 師走の超強者祭り」でマッチメークされた王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフに朝倉未来が挑むフェザー級タイトルマッチの舞台裏について語る場面があった。

大みそかの「師走の超強者祭り」では6大タイトルマッチが決定した。

対戦発表会見に出席した未来は「本当に史上最強の相手を用意してもらって相手にとって不足ないので、全力で1Rから倒しにいきます」と意気込んだ、

未来は、10月中に自身のYouTubeで「大みそかは試合無さそうですね。あまりにも遅すぎるので…また来年、戦うと思いますので」と大みそか大会の欠場を示唆していた。

しかしこの時点でシェイドゥラエフ戦のオファーをしていて、ほぼ対戦合意していたという笹原氏。

「インパクトがあるカードだから先に情報が漏れて“決まったみたいだぞ”みたいな感じだとインパクトが弱くなる。だから未来選手には『絶対に匂わさないでね』と伝えた。逆にネガティブなことを発信してたのはプロモーションの1つだった」とプロモーション戦略もして“欠場示唆”していたことを明かした。