47歳・吉沢悠、“お気に入り”モヘアカーディガン使った私服コーデに反響「わぁーモヘア素敵」「カッコイイ」「軽くて暖かい 最高ですね！」
俳優の吉沢悠（47）が11日、自身のインスタグラムを更新。昨年から探していたという“モヘアカーディガン”を着用した私服ショットを公開した。
【写真】「わぁーモヘア素敵」「軽くて暖かい 最高ですね！」“お気に入り”モヘアカーディガン使った吉沢悠の私服コーデ
投稿では、ベージュ系の毛足の長いモヘアカーディガンを羽織り、黒のインナーとデニムを合わせたシンプルなスタイルを披露。「去年から探していた＜モヘアカーディガン＞。ずっと待った甲斐あって、長く使えそうなヴィンテージの雰囲気を醸しだす、毛足の長いモヘアをこの冬のアイテムに加えられました」とつづった。
さらに「気づいたら黒を選ぶ傾向があるので、明るめの色を」とこだわりを明かし、「一気に寒くなってきたので、皆さんも風邪をひかないように、その日の気温に合わせて体温調節してくださいね」とファンを気遣った。
コメント欄には「わぁーモヘア素敵」「カッコイイ」「お似合いです」「本当にカッコ良すぎます」「ゴールドの指輪もさらに素敵です」「シブいです!!!」「お似合いです 軽くて暖かい 最高ですね！」など、大人の上品さとナチュラルな雰囲気を絶賛する声が相次いでいる。
