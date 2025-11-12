【お得】ファミマの「ブラック“フライ”デー」が11月18日から開始、揚げ物・お惣菜を2個購入でファミからが1個10円に
ファミリーマートは、揚げ物・お惣菜の購入で人気商品「ファミから」が1個10円になるキャンペーン「ブラック“フライ”デー」を、11月18日（火）から12月1日（日）まで全国約1万6400店舗で実施する。対象商品を2個購入するたびに、通常価格100円（税込108円）の「ファミから」が10円（税込）で購入できるレシートクーポンが発行される。
【写真】1個10円でもらえるチャンス！ ジューシーで美味しそう…ファミから醤油・塩・むねの断面図
ブラックフライデーの商戦が年々盛り上がりを見せるなか、ファミリーマートでは看板商品の「フライ（揚げ物）」と掛け合わせたユニークな企画「ブラック“フライ”デー」を3年連続で開催。今回クーポンの対象となる「ファミから」は、ファミマの人気からあげシリーズで、味は「醤油」「塩」「あごだし塩味」の3種類が用意されている。
「ファミから（醤油）」は、濃口醤油でしっかりと味付けされた一品で、薄衣とジューシーな鶏肉の相性が抜群。「ファミから（塩）」は、衣と肉それぞれに異なる塩を使い、3種のだしを組み合わせることで、素材のうまみを引き立てる。「ファミからむね（あごだし塩味）」は、シリーズ初のむね肉を使った商品で、大ぶりながらもしっとりジューシーな食感と、あごだしの豊かな香りが楽しめる。
キャンペーンは2週に分かれており、それぞれ発券・利用期間が設定されている。第1週は11月18日（火）から24日（月）までがレシートクーポンの発券期間で、利用期間は11月25日（火）午前7時から12月8日（月）まで。第2週は11月25日（火）から12月1日（月）までが発券期間で、利用は12月2日（火）午前7時から12月15日（月）までとなっている。
さらに、ファミマのアプリ「ファミペイ」で対象商品を購入し、支払いをファミペイ払いにすると、追加でもう1枚「ファミから」が10円で購入できるアプリクーポンがもらえる。このクーポンは12月12日（金）にアプリ内で配信され、利用期間は12月19日（金）まで。受け取るには、ファミペイへの会員登録が必要となっている。
