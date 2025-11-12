「第54回三井ゴールデン・グラブ賞」の表彰選手が12日、発表された。パ・リーグの遊撃手部門でオリックス・紅林弘太郎内野手（23）が初受賞した。

昨年まで7年連続受賞していた西武・源田壮亮内野手（32）をわずか5票差で上回った。

このポジションは2013年からソフトバンク・今宮健太内野手（32）が5連覇。その後、源田が7連覇していた。

1メートル87の長身遊撃手が、この12年間続いた「今宮・源田王朝」を切り崩した。

▼紅林 まさか自分が選んでいただけるとは思っていなかったので、率直に驚きました。同時に、憧れていた賞でもありましたので、本当にうれしい気持ちでいっぱいです。これからも守備の面でチームの勝利に貢献できるように精いっぱい頑張っていきたいですし、またこの賞に選んでいただけるように、日々精進していきます。

＜パ・遊撃手＞

（1）紅林弘太郎（オリックス） 79票＝初受賞

（2）源田壮亮 （西武） 74票

（3）宗山 塁 （楽天） 40票

（4）野村 勇 （ソフバンク） 15票

（5）友杉篤輝 （ロッテ） 9票

（6）水野達稀 （日本ハム） 5票

該当者なし 5票