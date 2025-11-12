Hi-STANDARD、“新曲が聴けるステッカー”をコンビニでプリント可能に ネットワークプリントで200円
Hi-STANDARDが、26日にリリースするミニアルバム『Screaming Newborn Baby』に向けて展開中の先行試聴キャンペーン第3弾として、コンビニのマルチコピー機を活用した新たな試聴施策をスタートさせた。
【写真】争奪戦必至！新曲「Song About Fat Mike」が聴ける“スマートステッカー”
今回の企画では、ファミリーマート、ローソン、ポプラグループ、ミニストップの各店舗に設置されているマルチコピー機にて、ネットワークプリントを利用して“スマートステッカー”を印刷することが可能。シール紙仕様のL判ステッカー（200円）として出力できるもので、これまで実施されてきた東京メトロ新宿駅での“スマートステッカー”掲出（第1弾）、全国CDショップでの“スマートポスター”展開（第2弾）に続く形での展開となる。
印刷方法は、コピー機のタッチパネルで「ネットワークプリント」を選択し、ユーザー番号「TUDYTC5KNC」を入力。続けて「シール紙」→「写真プリント」→「L判」→「余白あり」を選ぶことで出力できる。利用期間は11月15日午後0時ごろまで。
ステッカーからは、「Song About Fat Mike」のスタジオ音源を試聴可能。9月24日の生配信で初披露された同曲は、Hi-STANDARDを世界にフックアップしたパンクバンド・NOFXのFAT MIKEに向けて書かれたナンバーとなっている。
