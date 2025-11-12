『ばけばけ』トキの”ある姿”を目撃して… 第34回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第34回（13日）の場面カットが公開されている。
前回は、ウメ（野内まる）が用事で離れ、早速ヘブン（トミー・バストウ）と２人きりになるトキ（高石あかり）。ヘブンに手を引かれ、ラシャメンとしての役割が来たと固まってしまう。その夜、帰宅したトキの前に銭太郎（前原瑞樹）が借金回収に現れる。急な来訪に困惑する家族を前に、トキは大金を支払い銭太郎を追い返す。その金額の多さに違和感を感じた家族は、トキが本当に花田旅館で働いているのか疑い始める。
今回は、物乞いとなったタエ（北川景子）の前に記者の梶谷（岩崎う大）が取材をしたいと現れる。三之丞（板垣李光人）はタエを守るための口止め料として、トキ（高石あかり）に渡された生活費を渡してしまう。一方、松野家ではトキへの疑いが未だ晴れず、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）が跡をつけることに。花田旅館に入って行ったはずのトキが、なぜか裏口から出ていく様子を3人は目撃する。
