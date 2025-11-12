岩田剛典主演映画『金髪』より、岩田演じる中学校教師・市川が前代未聞の“金髪デモ”に翻弄される様子が捉えられたニュース風動画公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

岩田剛典主演映画『金髪』（11月21日全国公開）より、岩田演じる中学校教師・市川が担任を務めるクラスの生徒にして、世間を騒がせる“金髪デモ”の首謀者・板緑（白鳥玉季）を写した新場面写真3点が解禁。

さらに、岩田演じる市川が、突然起こった前代未聞の騒動に翻弄される姿が捉えられた“フェイクニュース動画”が公開された。

■坂下雄一郎監督が白鳥玉季を絶賛！「とにかく演技が上手い方を探していました」

板緑を演じる白鳥玉季は本作で人生初の金髪に挑戦。「本当は金髪に染めたかったのですがうまく染まらず…金髪のウィッグを着用しています」と少し残念そうに話していたとのこと。

学校の校則に疑問を抱き、校則変更の申し立てのため同クラスの生徒に声をかけ、ある日クラスの生徒全員で“金髪”に変身し登校するという“金髪デモ”を企画する板緑。新しく解禁された場面写真では、金髪生徒集団と共に登校する場面や、担任・市川へ大人顔負けの講義をする姿、さらには自身の思惑どおりと言わんばかりの満足気な表情を見せるシーンなど、様々な姿を披露している。

オーディションでこの役を勝ち取った、白鳥。監督を務めた坂下雄一郎は、「難しい役どころなので、とにかく演技が上手い方を探していました。見た目はまだ子どもだけど、言動は大人。白鳥さんは見事に演じてくださいました」と大絶賛の言葉を贈っている。10月27日に開催された『第38回東京国際映画祭』レッドカーペットでも“金髪に制服姿”で登場し、強い印象を残した。現在放送中の日曜ドラマ『ぼくたちん家』でも重要な役を担う白鳥の今後から目が離せない。

■白鳥玉季のナレーションによる、ニュース番組風フェイク動画が完成

新場面写真と併せて、“金髪デモ”の首謀者・板緑役を演じた白鳥玉季がナレーションを担当するフェイクニュース動画が到着。作中での金髪姿に続き、ナレーション初挑戦となる白鳥は、作中で巻き起こる“金髪デモ”とそのデモが世間に与える大影響をニュース風に読み上げている。さらには「kinpatsu!ニュース」と題して、フェイクサイトも登場!?

果たして、教育委員会や保護者、報道番組までも巻き込む前代未聞の事態に発展するなか、岩田演じる市川先生はこの騒動を解決できるのか。続きは、11月21日公開の映画『金髪』で確かめよう。

■映画情報

『金髪』

11月21日（金）全国公開

出演：岩田剛典

白鳥玉季、門脇麦、山田真歩、田村健太郎、内田慈

監督・脚本：坂下雄一郎

配給：クロックワークス

(C)2025 映画「金髪」製作委員会

