『さんまのまんま おしゃべり万博！開幕SP』全ゲスト解禁 小栗旬＆ハン・ヒョジュ、北川景子＆渋谷龍太ら総勢14人
21日放送のカンテレ・フジテレビ系全国ネット『さんまのまんま おしゃべり万博！開幕SP』（後21：00〜22：52）に出演するゲストがこのほど解禁された。
【番組カット】『ベルばら』みたい…色とりどりの髪色で登場したXG
今年4月に開催された米最大級の音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival」に、日本人アーティストとして唯一の出演を果たすなど、グローバルを席巻するHIPHOP／R&Bガールズグループ・XG（JURIN、CHISA、HINATA、HARVEY、JURIA、 MAYA、COCONA）が初登場する。
さらに、今年の世界陸上で大活躍した桐生祥秀、村竹ラシッド、中島佑気ジョセフら陸上界のスターや、Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』に出演する小栗旬とハン・ヒョジュ、映画『ナイトフラワー』に出演する北川景子、渋谷龍太(SUPER BEAVER)、総勢14人のゲストが出演する。
■『さんまのまんま おしゃべり万博！開幕SP』概要
放送日時：11月21日（金）午前9時〜10時52分(カンテレ・フジテレビ系全国ネット)
出演：明石家さんま
ゲスト：北川景子、渋谷龍太(SUPER BEAVER)、小栗旬、ハン・ヒョジュ、XG、桐生祥秀、村竹ラシッド、中島佑気ジョセフ
