守備のベストナインを選ぶ「第54回 三井ゴールデン・グラブ賞」が12日、発表され、セ・リーグはリーグ優勝を果たした阪神から球団史上最多の7人が選ばれた。パ・リーグは9人のうち6人が初受賞となった。

有効投票者数はセが269人でパが227人。セは阪神勢が投手部門の村上頌樹投手、捕手部門の坂本正誠志郎捕手、一塁手部門の大山悠輔内野手、二塁手部門の中野拓夢内野手、三塁手部門の佐藤輝明内野手、外野手部門の近本光司外野手、森下翔太外野手と9ポジションのうち7ポジションを占め、球団別で両リーグ最多となった。7人の受賞は04年の中日の6人を抜き、セ・リーグ史上最多。

パは投手部門で日本ハムの伊藤大海投手が初受賞となるなど、6人が初受賞となった。

最多投票はセは一塁手部門の大山悠輔内野手（阪神）の244票。パはタイラー・ネビン内野手（西武）の162票だった。

受賞選手は以下の通り。

【セ・リーグ】

投 手 村上 頌樹（阪 神） 初受賞

捕 手 坂本 誠志郎（阪 神） 2年ぶり2回目

一塁手 大山 悠輔（阪 神） 2年ぶり2回目

二塁手 中野 拓夢（阪 神） 2年ぶり2回目

三塁手 佐藤 輝明（阪 神） 初受賞

遊撃手 泉口 友汰（巨 人） 初受賞

外野手 岡林 勇希（中 日） 4年連続4回目

近本 光司（阪 神） 5年連続5回目

森下 翔太（阪 神） 初受賞

【パ・リーグ】

投 手 伊藤 大海（日本ハム） 初受賞

捕 手 若月 健矢（オリックス） 2年ぶり2回目

一塁手 タイラー・ネビン（西 武） 初受賞

二塁手 牧原 大成（ソフトバンク）初受賞

三塁手 村林 一輝（楽 天） 初受賞

遊撃手 紅林 弘太郎（オリックス） 初受賞

外野手 周東 佑京（ソフトバンク）2年連続2回目

辰己 涼介（楽 天） 5年連続5回目

西川 愛也（西 武） 初受賞