プロ野球の第54回三井ゴールデン・グラブ賞の受賞選手が発表されました。

セ・リーグではNPB最速優勝記録(9月7日)を作るなど今季圧倒的な強さを見せた阪神から、最多の7選手が選出。村上頌樹投手、佐藤輝明選手、森下翔太選手は初受賞となりました。

坂本誠志郎選手、大山悠輔選手、中野拓夢選手はそれぞれ2年ぶり2回目の受賞。近本光司選手は5年連続5回目の受賞です。

遊撃手部門では巨人の泉口友汰選手が初受賞しました。プロ2年目の泉口選手は今季チーム最多の133試合に出場。打撃でも打率.301(リーグ2位)、出塁率.362(同3位)と活躍しました。

また、外野手部門では中日の岡林勇希選手が4年連続4回目の受賞。チームの143試合全てに出場し、打撃でも168安打で最多安打のタイトルを獲得しています。

▽各ポジション上位選手と投票数

【投手】

◎村上頌樹(阪神・初受賞) 122票

郄橋宏斗(中日) 35票

床田寛樹(広島) 32票

【捕手】

◎坂本誠志郎(阪神・2年ぶり2回目) 225票

古賀優大(ヤクルト) 18票

岸田行倫(巨人) 13票

【1塁手】

◎大山悠輔(阪神・2年ぶり2回目) 244票

オスナ(ヤクルト) 9票

ボスラー(中日) 4票

【2塁手】

◎中野拓夢(阪神・2年ぶり2回目) 196票

吉川尚輝(巨人) 35票

田中幹也(中日) 17票

菊池涼介(広島) 17票

【3塁手】

◎佐藤輝明(阪神・初受賞) 220票

宮粼敏郎(DeNA) 8票

※有資格者2名

【遊撃手】

◎泉口友汰(巨人・初受賞) 165票

矢野雅哉(広島) 60票

山本泰寛(中日) 12票

【外野手】◎岡林勇希(中日・4年連続4回目) 228票◎近本光司(阪神・5年連続5回目) 218票◎森下翔太(阪神・初受賞) 127票上林誠知(中日) 101票桑原将志(DeNA) 57票