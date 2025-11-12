椎名林檎、岡村靖幸、ロバート・グラスパーらの奇跡の共演 『JAZZ NOT ONLY JAZZ II』配信決定
9月18日に東京・東京国際フォーラム ホールAで開催されたライブイベント『JAZZ NOT ONLY JAZZ II』の模様が、11月16日午後9時30分よりWOWOWで放送・配信されることが決定した。放送終了後から1ヶ月間、WOWOWオンデマンドでのアーカイブ配信も予定されている。
【ライブ写真多数】出演者全員でステージに立ったアンコールの模様ほか
同公演は、ドラマー・石若駿を中心に特別編成されたバンド・The Shun Ishiwaka Septetと、ロバート・グラスパー、椎名林檎、岡村靖幸、アイナ・ジ・エンド、KID FRESINO、中村佳穂といった豪華アーティストたちによる一夜限りのスペシャルセッション。「音楽史に残る伝説の一夜」と称された前回に続き、今回もジャンルを超えた濃密なステージが展開され、チケットは一般発売直後に即完。満席の観客を魅了した。
WOWOWの公式YouTubeでは、番組放送に先駆けてThe Shun Ishiwaka Septetによる日野皓正「Still Be Bop」のライブ映像が先行公開中。
さらに、アイナ・ジ・エンドが「革命道中」をパフォーマンスする映像も、アイナ・ジ・エンドの公式YouTubeショートおよびTikTokアカウントにて公開されている。
また、11月23日午後4時からは2週間限定の有料配信もスタート。ステレオ配信（Streaming+）、ハイレゾ・ステレオおよびドルビーアトモスによる高音質配信（Live Extreme）がラインナップされ、視聴スタイルに合わせた選択が可能となっている。
なお、関連番組として、昨年開催された第1回『JAZZ NOT ONLY JAZZ』の模様を収めた特別編が同日午後6時45分より放送。また、出演者である椎名林檎、ロバート・グラスパーそれぞれのライブ映像番組もWOWOWで順次放送・配信される。
【ライブ写真多数】出演者全員でステージに立ったアンコールの模様ほか
同公演は、ドラマー・石若駿を中心に特別編成されたバンド・The Shun Ishiwaka Septetと、ロバート・グラスパー、椎名林檎、岡村靖幸、アイナ・ジ・エンド、KID FRESINO、中村佳穂といった豪華アーティストたちによる一夜限りのスペシャルセッション。「音楽史に残る伝説の一夜」と称された前回に続き、今回もジャンルを超えた濃密なステージが展開され、チケットは一般発売直後に即完。満席の観客を魅了した。
さらに、アイナ・ジ・エンドが「革命道中」をパフォーマンスする映像も、アイナ・ジ・エンドの公式YouTubeショートおよびTikTokアカウントにて公開されている。
また、11月23日午後4時からは2週間限定の有料配信もスタート。ステレオ配信（Streaming+）、ハイレゾ・ステレオおよびドルビーアトモスによる高音質配信（Live Extreme）がラインナップされ、視聴スタイルに合わせた選択が可能となっている。
なお、関連番組として、昨年開催された第1回『JAZZ NOT ONLY JAZZ』の模様を収めた特別編が同日午後6時45分より放送。また、出演者である椎名林檎、ロバート・グラスパーそれぞれのライブ映像番組もWOWOWで順次放送・配信される。