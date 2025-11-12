【GG賞パ投票結果一覧】初選出が6人 7年連続受賞中だった西武・源田壮亮を5票差で制した遊撃手は？
守備のベストナインを選ぶ「三井ゴールデン・グラブ賞」が12日、発表され、パ・リーグは9人のうち6人が初受賞となった。
有効投票者数はパが227人。投手部門で日本ハムの伊藤大海投手が初受賞となった。遊撃手部門では紅林弘太郎内野手（オリックス）が79票を獲得して初受賞。18年から7年連続で受賞していた源田壮亮内野手（西武）は74票で、5票差の大激戦を制した。
最多得票は一塁手部門のタイラ・ネビン内野手（西武）だった。
パ・リーグの投票結果は以下の通り。有効投票者数は227人
【投 手】
◎伊藤 大海（日本ハム） 131票 初受賞
L・モイネロ（ソフトバンク） 56票
九里 亜蓮（オリックス） 19票
今井 達也（西武） 6票
宮城 大弥（オリックス） 4票
有原 航平（ソフトバンク） 3票
隅田知一郎（西武） 2票
大関 友久（ソフトバンク） 1票
上沢 直之（ソフトバンク） 1票
平良 海馬（西武） 1票
山田 陽翔（西武） 1票
種市 篤暉（ロッテ） 1票
該当者なし 1票
【捕 手】
◎若月 健矢（オリックス） 124票 2年ぶり2回目
海野 隆司（ソフトバンク） 49票
太田 光（楽天） 33票
田宮 裕涼（日本ハム） 9票
古賀 悠斗（西武） 2票
寺地 隆成（ロッテ） 2票
該当者なし 8票
【一塁手】
◎T・ネビン（西武） 162票 初受賞
中村 晃（ソフトバンク） 32票
清宮幸太郎（日本ハム） 12票
頓宮 裕真（オリックス） 10票
浅村 栄斗（楽天） 3票
N・ソト（ロッテ） 1票
該当者なし 7票
【二塁手】
◎牧原 大成（ソフトバンク） 103票 初受賞
滝沢 夏央（西武） 57票
小深田大翔（楽天） 46票
太田 椋（オリックス） 10票
石井 一成（日本ハム） 8票
該当者なし 3票
【三塁手】
◎村林 一輝（楽天） 117票 初受賞
宗 佑磨（オリックス） 81票
栗原 陵矢（ソフトバンク） 15票
清宮幸太郎（日本ハム） 4票
安田 尚憲（ロッテ） 1票
該当者なし 9票
【遊撃手】
◎紅林弘太郎（オリックス） 79票
源田 壮亮（西武） 74票
宗山 塁（楽天） 40票
野村 勇（ソフトバンク） 15票
友杉 篤輝（ロッテ） 9票
水野 達稀（日本ハム） 5票
該当者なし 5票
【外野手】
◎周東 佑京（ソフトバンク） 147票 2年連続2回目
◎辰己 涼介（楽天） 129票 5年連続5回目
◎西川 愛也（西武） 96票 初受賞
万波 中正（日本ハム） 68票
中川 圭太（オリックス） 58票
柳町 達（ソフトバンク） 57票
中島 大輔（楽天） 56票
西川 史礁（ロッテ） 31票
五十幡亮汰（北海道） 15票
長谷川信哉（西武） 5票
藤原 恭大（ロッテ） 5票
矢沢 宏太（日本ハム） 3票
水谷 瞬（日本ハム） 2票
渡部 聖弥（西武） 2票
西川 龍馬（オリックス） 1票
該当者なし 6票