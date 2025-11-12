スポニチ

　守備のベストナインを選ぶ「三井ゴールデン・グラブ賞」が12日、発表され、パ・リーグは9人のうち6人が初受賞となった。

　有効投票者数はパが227人。投手部門で日本ハムの伊藤大海投手が初受賞となった。遊撃手部門では紅林弘太郎内野手（オリックス）が79票を獲得して初受賞。18年から7年連続で受賞していた源田壮亮内野手（西武）は74票で、5票差の大激戦を制した。

　最多得票は一塁手部門のタイラ・ネビン内野手（西武）だった。

　パ・リーグの投票結果は以下の通り。有効投票者数は227人

【投　手】

◎伊藤　大海（日本ハム）　　　131票　初受賞

　L・モイネロ（ソフトバンク）　56票

　九里　亜蓮（オリックス）　　 19票

　今井　達也（西武）　　　　　　6票

　宮城　大弥（オリックス）　　　4票

　有原　航平（ソフトバンク）　　3票

　隅田知一郎（西武）　　　　　　2票

　大関　友久（ソフトバンク）　　1票

　上沢　直之（ソフトバンク）　　1票

　平良　海馬（西武）　　　　　　1票

　山田　陽翔（西武）　　　　　　1票

　種市　篤暉（ロッテ）　　　　　1票

　該当者なし　　　　　　　　　　1票

【捕　手】

◎若月　健矢（オリックス）　　124票　2年ぶり2回目

　海野　隆司（ソフトバンク）　 49票

　太田　　光（楽天）　　　　　 33票

　田宮　裕涼（日本ハム）　　　　9票

　古賀　悠斗（西武）　　　　　　2票

　寺地　隆成（ロッテ）　　　　　2票

　該当者なし　　　　　　　　　　8票

【一塁手】

◎T・ネビン（西武）　　　　　 162票　初受賞

　中村　晃（ソフトバンク）　　 32票

　清宮幸太郎（日本ハム）　　　 12票

　頓宮　裕真（オリックス）　　 10票

　浅村　栄斗（楽天）　　　　　　3票

　N・ソト（ロッテ）　　　　　　 1票

　該当者なし　　　　　　　　　　7票

【二塁手】

◎牧原　大成（ソフトバンク）　103票　初受賞

　滝沢　夏央（西武）　　　　　 57票

　小深田大翔（楽天）　　　　　 46票

　太田　　椋（オリックス）　　 10票

　石井　一成（日本ハム）　　　　8票

　該当者なし　　　　　　　　　　3票

【三塁手】

◎村林　一輝（楽天）　　　　　117票　初受賞

　宗　　佑磨（オリックス）　　 81票

　栗原　陵矢（ソフトバンク）　 15票

　清宮幸太郎（日本ハム）　　　　4票

　安田　尚憲（ロッテ）　　　　　1票

　該当者なし　　　　　　　　　　9票

【遊撃手】

◎紅林弘太郎（オリックス）　　 79票

　源田　壮亮（西武）　　　　　 74票

　宗山　　塁（楽天）　　　　　 40票

　野村　　勇（ソフトバンク）　 15票

　友杉　篤輝（ロッテ）　　　　　9票

　水野　達稀（日本ハム）　　　　5票

　該当者なし　　　　　　　　　　5票

【外野手】

◎周東　佑京（ソフトバンク）　147票　2年連続2回目

◎辰己　涼介（楽天）　　　　　129票　5年連続5回目

◎西川　愛也（西武）　　　　　 96票　初受賞

　万波　中正（日本ハム）　　　 68票

　中川　圭太（オリックス）　　 58票

　柳町　　達（ソフトバンク）　 57票

　中島　大輔（楽天）　　　　　 56票

　西川　史礁（ロッテ）　　　　 31票

　五十幡亮汰（北海道）　　　 　15票

　長谷川信哉（西武）　　　　　　5票

　藤原　恭大（ロッテ）　　　　　5票

　矢沢　宏太（日本ハム）　　　　3票

　水谷　　瞬（日本ハム）　　　　2票

　渡部　聖弥（西武）　　　　　　2票

　西川　龍馬（オリックス）　　　1票

　該当者なし　　　　　　　　　　6票