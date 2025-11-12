¡ÚGG¾Þ¡Û³ÚÅ·¡¦Ã¤¸Ê¤¬5Ç¯Ï¢Â³5ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¡¡É½¾´¼°¤ØºòÇ¯¤Î¡ÈÁ´¿È¶â¿§¥³¡¼¥Ç¡ÉÄ¶¤¨¤ë¥×¥é¥ó¤âÍ½¹ð
¡¡³ÚÅ·¡¦Ã¤¸ÊÎÃ²ð³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬5Ç¯Ï¢Â³5ÅÙÌÜ¤Î¡Ö»°°æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¡×¤Ëµ±¤¤¤¿¡£³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½©µ¨Îý½¬¸å¤Ë¡Ö¤½¤³¡Ê¼éÈ÷¡Ë¤ÎÉ¾²Á¤ò°ìÈÖ¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´î¤Ó¡¢¡ÖËèÇ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏÀèÇÚ¸åÇÚ´Ø·¸¤Ê¤¯¡È¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò½õ¤±¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦°ì¿´¤Ç¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥×¥é¥¤¥É¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÉ½¾´¼°¤Ë¤ÏÁ´¿È¶â¥Ô¥«¤Î¥ÉÇÉ¼ê¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¡£º£·îËö¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ½¾´¼°¤Ë¸þ¤±¡Ö½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿´¶¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£1Ç¯¿²¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤À¤±¡£´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¡£