プロ野球の守備のベストナインを選ぶ「三井ゴールデン・グラブ賞」の受賞者が１２日、発表された。

セ・リーグ覇者の阪神から７人が受賞した。１球団で７人同時受賞は、セでは過去最多となる。巨人からは泉口が初めて選ばれた。

セでは、阪神の大山が両リーグ最多の２４４票を獲得し、２年ぶり２回目の選出。阪神の村上、佐藤輝、森下は初受賞となった。

パ・リーグでは、オリックスの紅林が初受賞。日本一に輝いたソフトバンクから牧原大、周東が選ばれたほか、西武のネビン、西川、楽天の村林が初めて選出された。

個人の最多は５回で、阪神の近本と楽天の辰己が５年連続での選出となった。

２年目で初受賞となった巨人の泉口は、「まさか自分がこの賞をいただけるとは思っていなかった。正直びっくりしている」と喜びをかみ締めた。今季は開幕を二軍で迎えたが、攻守に存在感を発揮して遊撃のレギュラーに定着。安定感のある守備で、遊撃手としてはトップの守備率９割７分９厘をマークした。「これからも守備でチームに貢献できるよう、しっかり頑張っていく」と決意を新たにしていた。

◆選考対象と投票資格 選考対象となるのは、▽投手は規定投球回数以上か、試合数の１／３以上の登板▽捕手は試合数の１／２以上を捕手で出場▽内野手は試合数の１／２以上を１ポジションで守備▽外野手は試合数の１／２以上を外野手で出場――の基準を満たした選手。投票資格を持つのはプロ野球取材経験５年以上の記者で、有効投票者数はセが２６９人、パが２２７人。