¹â»Ô¼óÁê¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¿äÁ¦¡×ÁÀ¤¤¤Ï¥í¥·¥¢»ºLNG¤«¡Ä¹â»ÔÎ®¡È¥Ç¥£¡¼¥ë¡É³°¸òÀïÎ¬¤òÊ¬ÀÏ
¹â»Ô¼óÁê¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤Î¿äÁ¦¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¹ñÆâ¤Ç»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÀ§ÈóÏÀ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢²æ¡¹¤Ï¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë¡¢ÆüËÜ³°¸ò¤Î¿·¤¿¤Ê¡Ö¥Ç¥£¡¼¥ë¡Ê¼è°ú¡Ë¡×ÅªÀïÎ¬¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö¹â»ÔÎ®¥Ç¥£¡¼¥ë¡×¤ÎÂ¸ºß¤È¤½¤ÎÁÀ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¹Í»¡¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤ÎÀè¹ÔÅê»ñ¤È¾ùÊâ¤Î°ú¤½Ð¤·
¹â»Ô¼óÁê¤¬¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¿äÁ¦¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢10·î²¼½Ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î²ñÃÌ¤ÇÆüËÜÂ¦¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Î¿¼²½¤È¤¤¤¦Í§¹¥´Ø·¸¤Î±é½Ð¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÀè¹ÔÅê»ñ¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤â¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤Ë¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÂÐÊÆÅê»ñ¤ÎÁýÂç·×²è¤ÎÄó¼¨¤Ë²Ã¤¨¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¶¯¤¯Ë¾¤à¤È¤µ¤ì¤ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤Ø¤Î¿äÁ¦¤È¤¤¤¦¡¢¶Ë¤á¤Æ¸Ä¿ÍÅª¤«¤ÄÀ¯¼£Åª¤Ê¡Ö´î¤Ó¡×¤ÎÄó¶¡¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î°ìÏ¢¤Î¹ÔÆ°¤ÎÇØ¸å¤Ë¸«¤¨¤ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÀïÎ¬Åª°Õ¿Þ¤ÏÌÀ³Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÏÊÆ¹ñ¤¬´î¤Ö¤³¤È¤ÏºÇÂç¸Â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Î³Ë¿´ÅªÍø±×¤Ë´Ø¤ï¤ëÌäÂê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÂ¦¤âÇ¦ÂÑ¶¯¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î»ö¾ð¤òÍý²ò¤·¡¢¾ùÊâ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê¾ùÊâ¤Î°ú¤½Ð¤·¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥Ç¥£¡¼¥ëÀïÎ¬¤ÎÀ®¸ù¤Ï¡¢²ñÃÌÄ¾¸å¤ÎÈ¿±þ¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏºÇ¶á¡¢Í§¹¥¹ñ¤äÆ±ÌÁ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥í¥·¥¢»º¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÍ¢ÆþÄä»ß¤ò¶¯¤¯µá¤á¤Æ¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÂ¦¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¥í¥·¥¢»ºLNG¤ÎÍ¢ÆþÄä»ß¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤ò¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÅÁ¤¨¤¿ºÝ¡¢ÊÆ¹ñÂ¦¤«¤éÂç¤¤ÊÈãÈ½¤ä°µÎÏ¤Ï¸²ºß²½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬Äó¶¡¤·¤¿¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤ÎÂå½þ¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ÆüËÜ¤Î¡Ö³Ë¿´ÅªÍø±×¡×¡Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼°ÂÄê¶¡µë¡Ë¤Ë°ìÄê¤ÎÍý²ò¤È¾ùÊâ¤ò¼¨¤·¤¿·ë²Ì¤È¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
·ÐºÑÅª¸½¼Â¼çµÁ¤È¡ÖÈ¾Æ³ÂÎ¥Ç¥£¡¼¥ë¡×¤Î¶µ·±
¤³¤Î¥Ç¥£¡¼¥ëÅª³°¸ò¤ÎË¨²ê¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢²¼¤Ë¤ª¤±¤ëÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎÍ¢½Ðµ¬À©¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤Ï¡¢ÂÐÃæµ»½Ñ¶¥Áè¤Î·ã²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·ÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤Ø¤ÎÆ±Ä´¤ò¶¯¤¯Í×ÀÁ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Î´ßÅÄÀ¯¸¢¤Ï¤³¤ì¤ËÊâÄ´¤ò¹ç¤ï¤»¤ë·Á¤ÇÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤ò³«»Ï¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Îµ¬À©¤Î¸·³Ê¤µ¤äÅ¬ÍÑÈÏ°Ï¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬µá¤á¤ë¿å½à¤è¤ê¤â°Õ¿ÞÅª¤Ë´Ë¤ä¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤Ë¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë»×ÏÇ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ç¥£¡¼¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¨¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤ÎÊâÄ´¤Ï¹ç¤ï¤»¤ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î·ÐºÑ´Ø·¸¤ÏÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤ì¤Ê¤¤À¸Ì¿Àþ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñ±×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤À¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤¬ÂÊÂ¤ß¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢·ÐºÑÅª¥À¥á¡¼¥¸¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÆüËÜ¤Î»ö¾ð¤òÊÆ¹ñ¤ËÍý²ò¤µ¤»¡¢²áÅÙ¤ÊÍ×µá¤ò¸£À©¤¹¤ë°Õ¿Þ¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬Ã±¤ËÊÆ¹ñ¤ÎÍ×µá¤Ë½¾¤¦¡Ö¥¤¥¨¥¹¥Þ¥ó¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¹ñ¤Î¹ñ±×¤Ë´ð¤Å¤¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤µ¤¨¤âÀïÎ¬Åª¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò³ÎÎ©¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë·ÐºÑÅª¸½¼Â¼çµÁ¤Î¸½¤ì¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
¹â»ÔÎ®¥Ç¥£¡¼¥ë¤¬ÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¤Î¡ÖÀïÎ¬Åª¼«Î§À¡×
¹â»Ô¼óÁê¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¿äÁ¦¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦°ìÏ¢¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥ê¥Ã¥×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¸Ä¿ÍÅª¤Ê´Ø·¸¹½ÃÛ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡ÖÂÐÊÆ¹×¸¥¡×¤ò³°¸ò¥«¡¼¥É¤È¤·¤Æ»È¤¤¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ö³Ë¿´ÅªÍø±×¡×¤ò¼é¤êÈ´¤¯¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬Åª¤ÊÉÛÀÐ¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤ÎÆüËÜ³°¸ò¤Î»î¶âÀÐ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¤³¤Î¹â»ÔÎ®¥Ç¥£¡¼¥ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇÂç¸Â¤Î¡Ö¹×¸¥¡×¤È¤¤¤¦¥«¡¼¥É¤òº¹¤·½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¡ÖÍ×µá¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¥£¡¼¥ë¤òÄÌ¤¹¼êË¡¤ò³ÎÎ©¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÂÐÊÆÅê»ñ¤ÎÁýÂç¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¿äÁ¦¡¢ËÉ±ÒÈñÁý³Û¤Ê¤É¡¢ÊÆ¹ñ¡¢ÆÃ¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¡Ê¤½¤·¤Æ¤½¤Î»Ù»ý´ðÈ×¡Ë¤¬ºÇ¤â²ÁÃÍ¤òÃÖ¤¯Ê¬Ìî¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê´ØÍ¿¤ò¡Ö¹×¸¥¥«¡¼¥É¡×¤È¤·¤Æ·ÑÂ³¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼°ÂÄê¶¡µë¡¢ÂÐÃæ·ÐºÑ´Ø·¸¤Î°Ý»ý¡¢¹ñÆâ»º¶È¤ÎÊÝ¸î¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤ÎÂ¸Î©¤ÈÈË±É¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÍ×µá¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÂÔ¤Ã¤¿¡×¤ò¤«¤±¡¢¾ùÊâ¤ò°ú¤½Ð¤¹¡Ö³Ë¿´ÅªÍø±×¤Î·ø»ý¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀè¹ÔÅª¤Ê¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¸å·Ñ¼Ô¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÅýÎÎ¤¬º£¸åÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀ¯¼£¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÌÜÅª¤â»ý¤Ä¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤¬½Å»ë¤¹¤ë¡Ö¼è°ú¡×½Å»ë¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â²á¹ó¤ÊÍ×µá¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¹ÔÆ°¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤È¤Î´Ö¤Ë¡ÖÂß¤·¡×¤Î¸ýºÂ¤ò³«Àß¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ê²áÅÙ¤ÊÍ×µá¤äËà»¤¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Î¡ÖÊÝ¸±¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
º£¸å¤ÎÆüËÜ³°¸ò¤ÎÊý¸þÀ
º£¸å¡¢À¤³¦¤ÏÊÆÃæÂÐÎ©¤ÎÄ¹´ü²½¤äÊÝ¸î¼çµÁ¤ÎÂæÆ¬¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÁØÊ£»¨¤ÊÍÍÁê¤òÄè¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
ÆüËÜ¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¤Ê·ë¤Ó¤Ä¤¤¬¿¼¤¯¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î¶¼°Ò¤È¤Ê¤ê¤¦¤ëÃæ¹ñ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¼«¹ñ¤ÎÍø±×¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤ÎÂç¹ñ¤Î´Ö¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¹ËÅÏ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê³°¸ò¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£
¹â»ÔÎ®¥Ç¥£¡¼¥ë¤Ï¡¢¤³¤Îº¤Æñ¤Ê»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬Ã±¤Ê¤ë¡ÖÄÉ½¾¼Ô¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀïÎ¬Åª¼«Î§À¡×¤ò»ý¤Ä¼çÂÎ¤È¤·¤Æ¿¶¤ëÉñ¤¦¤¿¤á¤Î°ì¤Ä¤ÎÅú¤¨¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ï¡¢º£¸å¤âÂÐÊÆÅê»ñ¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌÌ¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤Ê¤É¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÀ¯ºö¤ò¶¯²½¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î¡Ö¹×¸¥¡×¤ò¥Æ¥³¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡£
¥í¥·¥¢»ºLNGÌäÂê¤äÂÐÃæ·ÐºÑ´Ø·¸¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î³Ë¿´ÅªÍø±×¤Ë¿¨¤ì¤ëÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¡Ö¤â¤Î¸À¤ï¤Ì¡×¤³¤È¤Î¾ùÊâ¤òÀïÎ¬Åª¤Ë°ú¤½Ð¤¹¥Ç¥£¡¼¥ëÅª³°¸ò¤ò¡¢¤è¤êÀöÎý¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Æ±ÌÁ´Ø·¸¤ò¿¼²½¤µ¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¹ñ±×¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸½¼ÂÅª¤«¤ÄàÄàÑ¤Ê³°¸òÀïÎ¬¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê»î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£¹â»Ô¼óÁê¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¿äÁ¦¤Î°Õ¸þ¤Ï¡¢¤½¤ÎÀïÎ¬¤ÎËë³«¤±¤ò¹ð¤²¤ë¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
