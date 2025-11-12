最近の【ダイソー】がスゴい、、！ 棚にあったら即ゲットしたい「黒ショルダーバッグ」

プチプラのバッグは、デイリーコーデで気兼ねなく使いやすい。とはいえ、できるだけおしゃれ見えするデザインを厳選したいところです。そこで今回は、高見えしそうな「黒ショルダーバッグ」を【ダイソー】からピックアップ。高コスパなバッグは、店舗で出会えたら即買いがおすすめです。

ころんとかわいい巾着型バッグ

【ダイソー】「巾着ショルダーバッグ」\330（税込）

小ぶりなフォルムがかわいい、黒の巾着バッグ。シンプルデザインにホワイトのロゴが映え、さりげなくおしゃれに持てそうです。ショルダーバッグにもなる2WAY仕様で、コーデに合わせて使い分けできます。ショルダーベルトは長さ調節も可能。ちょっとしたお出かけや、旅行のサブバッグとしてもぴったりです。

普段使いにぴったりな黒ショルダーバッグ

【ダイソー】「フラップショルダーバッグ」\550（税込）

シンプルな黒のショルダーバッグ。フラップ付きで高見えし、防犯の面でも安心感があります。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「A4より少し小ぶり」とのことで、必要最低限の荷物はなんなく入りそう。「軽量」なのも嬉しいポイント。デイリーに活躍してくれそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M