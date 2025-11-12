連覇の三宅咲綺がトリプルアクセル成功で200点超！2位に“らしさ”全開の山下真瑚、三原舞依が3位に【西日本選手権・シニア女子】

11月1日から3日に行われたフィギュアスケート・西日本選手権。

女子は三宅咲綺、男子は杉山匠海、アイスダンスは櫛田育良・島田高志郎組が優勝した。

この大会を勝ち抜いた選手達が12月19日から東京・代々木第一体育館で開催される全日本選手権へ出場することができる。

その切符を手にしたシニア女子の選手を紹介していく。

三宅咲綺が西日本連覇

女子は、シードの坂本花織とGPシリーズのため出場を免除されている吉田陽菜、松生理乃に加えて今大会上位8名が全日本への出場を決めた。

西日本選手権の連覇をしたのが三宅咲綺。

大学4年生の昨季、全日本でブレイクした三宅は、念願のトップ10入りを果たし、スケート連盟の強化選手となった。

今シーズンは、坂本花織、壷井達也らと同じシスメックス所属となりオリンピックシーズンに挑む。さらに、練習拠点の通年リンクがオープンしたことで練習量が増え、パフォーマンスにひときわ力強さが加わった三宅。その成果を早くも発揮した。

9月自身初の国際大会CS木下グループ杯では、世界選手権代表の坂本、千葉百音とともに3位表彰台に上った。

迎えた今大会でも、その勢いは止まらず、ショートでは、昨季から継続の『Think of Me』を披露。爽快感たっぷりの豪快なビッグジャンプを3つ全てノーミスし2位につけた。

フリーの注目は、今季から本格投入している冒頭のトリプルアクセル。その大技を持ち味の高さのあるダイナミックなジャンプで華麗に成功させた。

実戦では今季2度目のトリプルアクセル成功を果たすと、そのまま波に乗った三宅。ここまで5戦で初めてだというノーミスを成し遂げ、演技後には渾身のガッツポーズが飛び出した。

点数はなんと、今季世界5位相当のハイスコア143.54点をマーク。去年、自己ベストを更新した西日本選手権からさらに20点以上アップし記録を塗り替えた。

目標の合計200点超えを果たし堂々の優勝を飾った三宅は、「練習は裏切らないと信じて、チャレンジャーの気持ちで臨みたい」と意気込む。

競技人生いまがピークと語る三宅、全日本の活躍に目が離せない。

自分らしさを追い求める山下真瑚が2位

2位は山下真瑚。

大学最終年の昨季、全日本選手権で6位となった山下。現役続行を決意し迎えた今シーズンは、自分らしい演技を追い求め臨んでいるという。

ショートは新プログラムの『The Lark Ascending』。鳥の一種である“ひばり”を全身や目線を使って細部まで表現している見ごたえたっぷりの2分40秒だ。

FOD配信でトークゲストを務めた鈴木潤さんも「“トリ”肌が立つプログラム」と称賛していた。

本番ではその抜群の表現力に加えて、冒頭の高難度ジャンプ3回転ルッツー3回転トーループの高難度ジャンプも華麗に決め首位発進となった。

翌日のフリーも、“真瑚らしさ全開”の演技を披露。

「人生を伝える」というのがテーマの新プログラム『La vie en rose』。

ショートに続き、冒頭3回転ルッツー3回転トーループの高難度ジャンプには高い出来栄え点がついた。完璧な演技とはならなかったものの、3つのスピンは最高評価のレベル4を獲得するなど安定感のある滑りを見せた。

「少し苦手な最終滑走に不安があった中、最後まで集中力を切らさず滑り切れた」と今大会の収穫を語った山下。

「見ている人にもう一度見たいと思ってもらえる演技がしたい」

9年連続9回目の大舞台へ、魂のこもった演技に期待したい。

再び氷上へ帰った来た三原が3位に

3位は三原舞依。

去年の全日本ではフリーを棄権してしまった三原。このとき、三原を悩ませてきた右足首は限界を迎えていた。

そして今季、これまで何度も苦難を乗り越えてきた彼女は再び氷上へ帰ってきた。

今季はGPシリーズの派遣はなく、3年ぶりに予選から全日本への道をつかむこととなった。全日本が近づくという緊張感を味わいながら迎えた今大会。

ショートでは、情感たっぷりに『戦場のメリークリスマス』を披露した。

ケガの影響でジャンプ練習ができなかった期間に取り組んでいたという、フィギュアスケートの基礎であるコンパルソリー。そこで培ったスキルを発揮し、ステップシークエンスでは出来栄え点1.89と出場者の中で一番高い評価を得た。

3位で折り返したフリー。近畿ブロックからジャンプ構成を上げて挑んだ。たくさんのファンに見守られながら、自身の代名詞とも言えるロングスパイラルには大歓声が。

7本すべてのジャンプを着氷させ、笑顔でフィニッシュし、総合3位で11度目の全日本への切符を勝ち取った。

「もっと満足できる演技がしたいと感じたので、自分に厳しく練習していきたい」

どんな苦難からも逃げることなく立ち向かってきた三原、自身初の代々木での大舞台に臨む。

今季はシングルで再出発の清水が4位

4位に清水咲衣。

昨季はペアとして世界ジュニア出場など躍進を遂げたが、シングルスケーターとして再出発。今シーズンは、ペアで培った経験を活かし挑む。

ショートは、ペア時代に同じリンクで腕を磨いていたという島田高志郎に振付を依頼。そのプログラムで自己ベストを更新。全てのジャンプを華麗に決めると、3つのスピンで最高評価のレベル4を獲得した。

迎えたフリー。『オペラ座の怪人』を披露するもジャンプのミスが響き悔しい結果に。

「表現に注力できたりジャンプを失敗しても他の部分で点数を稼げるようになった」とペアを経験したことで磨きがかった部分で、2年ぶりのシングルでの全日本への切符をつかんだ。

気持ちを新たに挑む大舞台。「全日本では、ショートとフリーでいい演技がしたい」と涙ながらに誓った。

5位はシニア2年目の岩崎陽菜

5位は岩崎陽菜。

シニア2年目の今季、ショートで6位となり西日本選手権で初めての最終グループ入りを果たしたフリー。新プログラムの『クルエラ』をキレのあるジャンプと力強い滑りで披露。

キスクラで、「現在の順位は1位です」のアナウンスがかかると感情があふれ出していた。

初の全日本出場を決めた岩崎。「緊張すると思うけど、失敗を恐れず挑戦したい」と話し、3回転―3回転のコンビネーションジャンプを入れてみたいと意気込んだ。

14回目の全日本つかんだ大庭雅が6位

6位に大庭雅。

「あきらめていたので決まってすごく嬉しい」

インタビューでそう口にした大庭。

10位で迎えたフリーは、スケート人生でいつかは滑ってみたかったという『君に読む物語』。ブラッシュアップを何度も重ね、滑りこんできたという成果を発揮し、ミスを最小限に抑えフィニッシュ。

ショートで出遅れてしまった分、ミスがあったことに全日本への道をあきらめかけていたという大庭。フリーのみで4位となり、30歳にして、14回目の全日本をつかんだ。

「また今年も私を見ることができてよかったなと思えるような演技がしたい」

渾身のフリーを滑ることを目標に、今年も大舞台へと向かう。

初の全日本出場をつかんだ森実愛が7位

7位に森実愛。

数々の名スケーターを輩出してきた愛知を拠点とする大学3年生。

「自分のベストを尽くすことが目標だった」という言葉通り、安定感のある滑りを見せ初の夢舞台を勝ち取った。

「全然実感が湧いていないけれど、自信をもって笑顔で滑りたい」と意気込んだ。

念願の夢舞台へ挑む鴨井が8位に

8位に鴨井彬莉彩。

2023年シニアデビュー以来は表彰台から離れていたが、今年は“全日本出場”を目標に掲げ中四国ブロックでは初優勝を果たした。

フリーでは、持ち前の“魅せる”表情で7つのジャンプを全て着氷させた。全日本への最後の切符を勝ち取り、見事有言実行。

「今年こそと思っていたので本当に嬉しい」と語り、念願の初舞台へ挑む。

【シニア女子】

1位 三宅 咲綺（シスメックス）209.41点

2位 山下 真瑚（中京大学）196.12点

3位 三原 舞依（シスメックス）172.66点

4位 清水 咲衣（同志社大学）152.12点

5位 岩崎 陽菜（甲南女子大学）150.01点

6位 大庭 雅（東海東京FH）147.51点

7位 森 実愛（名城大学）146.03点

8位 鴨井 彬莉彩（福岡ﾌｨｷﾞｭｱｱｶﾃﾞﾐｰ）145.14点