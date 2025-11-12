白鳥玉季、人生初“金髪”挑戦 ナレーション担当のフェイクニュース動画も公開【金髪】
【モデルプレス＝2025/11/12】三代目 J SOUL BROTHERS・岩田剛典が主演を務める映画『金髪』（11月21日全国公開／配給：クロックワークス）より、共演する女優・白鳥玉季の新場面写真が解禁された。
【写真】白鳥玉季、雰囲気ガラリの人生初金髪姿
この度、世間を騒がせる前代未聞の“金髪デモ”の首謀者であり、主演・岩田演じる中学校教師・市川が担任を務めるクラスの生徒・板緑を写した新場面写真3点が解禁。演じる白鳥は本作で人生初の金髪に挑戦しているのだが、「本当は金髪に染めたかったのですがうまく染まらず…金髪のウィッグを着用しています」と少し残念そうに話した。
学校の校則に疑問を抱き、校則変更の申し立てのため同クラスの生徒に声をかけ、ある日クラスの生徒全員で“金髪”に変身し登校するという“金髪デモ”を企画した板緑。新しく解禁された場面写真では、金髪生徒集団とともに登校する場面や、担任・市川へ大人顔負けの講義をする姿、さらには自身の思惑通りと言わんばかりの満足気な表情を見せるシーンなど、様々な金髪姿を披露している。
そんな白鳥はオーディションでこの役を勝ち取ったそうだが、監督を務めた坂下雄一郎氏は、「難しい役どころなので、とにかく演技が上手い方を探していました。見た目はまだ子どもだけど、言動は大人。白鳥さんは見事に演じてくださいました」と絶賛の言葉を贈っている。10月27日に開催された第38回東京国際映画祭レッドカーペットでも“金髪に制服姿”で登場し、強い印象を残した。現在放送中の日曜ドラマ「ぼくたちん家」でも重要な役を担っている。
新場面写真とあわせて、“金髪デモ”の首謀者・板緑役を演じた白鳥がナレーションを担当するフェイクニュース動画が到着。作中での金髪姿に続き、ナレーション初挑戦となる白鳥は、作中で巻き起こる”金髪デモ”とそのデモが世間に与える大影響をニュース風に読み上げている。
さらには“kinpatsu！ニュース”と題して、フェイクサイトも登場。果たして、教育委員会や保護者、報道番組までも巻き込む前代未聞の事態に発展する中、岩田演じる市川先生はこの騒動を解決できるのか。
坂下監督のオリジナル脚本である本作は、日本独特のおかしな校則、教師のブラックな職場環境、暴走するSNSやネット報道という社会問題を背景に、⼤人になり切れない教師が、生徒たちの⾦髪デモに振り回されながらも成長（＝⾃分がおじさんであることを⾃覚）していく様を、皮肉と愚痴と笑いを交えて描き、その奇抜なストーリー展開と個性豊かなキャラクターたちがぶつかり合うことでオリジナリティ溢れる新感覚ムービーとなっている。（modelpress編集部）
