家事は“妻だけの仕事”じゃない。ホストファミリーになった私に →「あなたはなぜ──」留学生の一言にハッ

筆者の知人Kさんは、40代から独学で英語を学び、念願のホストファミリーになりました。ある日、留学生の少年からかけられた一言が、Kさんの価値観を大きく変えるきっかけとなったのだそうです。

夢を叶えてホストファミリーに

Kさんは40代から英語の勉強を始めました。



きっかけは、かつて自分の子どもをアメリカに留学させたとき、温かく迎えてくれたホストファミリーへの憧れでした。「いつか自分も誰かを迎える立場になりたい」と、毎朝ラジオ講座を聞きながらコツコツ勉強を重ねたのです。





少年の一言にドキッ

数年後、夢が叶い、アメリカ人の16歳の男の子を受け入れることになりました。

ある日、夕食後に少年が突然Kさんに尋ねました。



「Kさんは、なぜ家事をしないの？ この家はどうしてお母さんだけが働いているの？」

思いがけない質問に、Kさんはドキッとしました。



実際、Kさんは仕事が忙しいことを理由に、家事をほとんど妻に任せきりにしていたのです。一瞬、返す言葉に詰まりました。

そのとき、少年は真っすぐな目で言いました。



「うちの両親は、家事も育児も2人で分担しているよ。奥さんがかわいそうだよ。」

異文化が教えてくれた“家庭のチームワーク”

高校生の少年にそんなふうに指摘されるとは思ってもみなかったKさん。



驚きと同時に、どこか胸の奥がチクリと痛みました。



家事を「手伝う」ではなく「分担する」のが当たり前という彼の考え方に、強い衝撃を受けたのです。



それは単なる文化の違いではなく、家庭というチームのあり方そのものを問われたように感じました。



それ以来、Kさんは少しずつ家事を意識的に手伝うようになりました。

気づきをくれた“16歳の先生”

数か月後、少年が帰国する日。



Kさんは「君に言われた言葉、忘れないようにするね」と伝えました。



少年は笑顔で「チームワーク、大事だよ！」と返してくれたそうです。

ホストファミリーとして受け入れたつもりが、教えられたのは自分のほうだった……。

異文化交流で深い学びを得たKさんでした。

【体験者：70代・男性会社員、回答時期：2025年10月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒヤリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

