JAFは、モータースポーツの魅力を広く体感できるイベント「JAFモータースポーツジャパン 2026 in 横浜」を、2026年3月20日（金・祝）～21日（土）の2日間、横浜市の山下ふ頭特設会場にて開催する。

2006年から続く同イベントは、日本最大級のモータースポーツ体験型イベントとして親しまれており、今回は「親子で『見て』『聞いて』『触って』『体感する』モータースポーツ」をコンセプトに、多世代が楽しめる企画を展開予定だ。入場は無料のため、興味のある方はチェックしてみてはいかがだろうか。

JAFモータースポーツジャパン2026開催決定！

～2026年3月20日（金・祝）～21日（土） 横浜市・山下ふ頭にて開催～

JAF（一般社団法人日本自動車連盟 会長 坂口正芳）は2026年3月20日（金・祝）～21日（土）の2日間、神奈川県横浜市の山下ふ頭特設会場にて「JAFモータースポーツジャパン 2026 in 横浜」を開催いたします。

■モータースポーツを“体感”する２日間

“モータースポーツジャパン”は2006年より開催されている日本最大級のモータースポーツイベントです。モータースポーツの魅力を幅広い世代に伝え、ファン層の拡大と競技会場への来場促進を目的としておこなっています。

今回も前回同様、横浜市・山下ふ頭を舞台に、「親子で『見て』『聞いて』『触って』『体感する』モータースポーツ」をコンセプトに、モータースポーツファンの方々はもちろん、初めて触れる方やファミリー層でも楽しめる多彩なコンテンツを提供する予定です。

コンテンツの詳細については、JAFモータースポーツサイト内の以下の公式ページで随時ご案内していきます。

モータースポーツジャパン公式ページ

https://jaf.link/47ktbHb

前回開催（2025年3月）の様子① 前回開催（2025年3月）の様子②

■イベント概要

【名称】

JAFモータースポーツジャパン 2026 in 横浜 【開催日】

2026年3月20日（金・祝）～21日（土） 【開催場所】

横浜市 山下ふ頭特設会場（神奈川県横浜市中区） 【主催】

一般社団法人 日本自動車連盟（JAF） 【企画・運営】

JAFモータースポーツジャパン実行委員会 【後援】

横浜市 他 【コンセプト】

親子で『見て』『聞いて』『触って』『体感する』モータースポーツ 【入場料】

無料

リリース提供元：JAF