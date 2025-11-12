ËôµÈ¤ä¾¾»³¡¢ÅÏÉô¤é38Áª¼ê»²²Ã¡¡Áª¼ê²ñ½é¼çºÅ¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È
¡¡¥×¥íÌîµå¤ÇÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤é¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¡ÊÆþÃÄ¥Æ¥¹¥È¡Ë¤¬12Æü¡¢¹Åç»Ô¤Î¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃæÆü¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Çµß±ç¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿35ºÐ¤ÎËôµÈ¹î¼ùÅê¼ê¤ä¹Åç¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿40ºÐ¤Î¾¾»³ÎµÊ¿³°Ìî¼ê¡¢À¾Éð¤Ë2021Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°ÌÆþÃÄ¤ÎÅÏÉô·ò¿ÍÆâÌî¼ê¤é38Áª¼ê¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Þ¤Ç12µåÃÄ¹çÆ±¤Ç³«ºÅ¡£½ÅÍ×ÅÙ¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¤«¤éÇÑ»ß¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¥×¥íÌîµåÁª¼ê²ñ¤Î¼çºÅ¤Ç·ÑÂ³¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»173¥Û¡¼¥ë¥É¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄËôµÈ¤Ï¡¢»ý¤ÁÌ£¤ÎÆâ³Ñ¤Ë¹¶¤á¤ëÅêµå¤òÈäÏª¤·¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÉ½¸½¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¡£±Ô¤¤°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¾¾»³¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤É¤³¤«¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸½ÌòÂ³¹Ô¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£