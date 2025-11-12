岡田紗佳、髪の毛が胸元まで伸びた美姿を披露！ファンから絶賛の声続々「長いのも最高に綺麗」
プロ雀士でありながらタレントやモデルとしても活躍している岡田紗佳が自身のXを更新し、「髪の毛伸びました」と報告した。投稿には、胸元まで伸びた美しい髪を披露する岡田の写真が添えられており、ファンから多くの反響があった。
この投稿にファンからは、「シャンプー会社さん、見てますか〜？」「長いのも最高に綺麗で美しくて素敵すぎます」「結構のび太ですね」などのコメントが寄せられ、ファンからはその美しさに賞賛の声が集まっている。さらに、「私の髪も肩甲骨辺りまで伸びました」「ボーボーやん！」「横におったら速攻口説きたくなる」といった、コメントも寄せられた。
岡田紗佳は、日本プロ麻雀連盟やKADOKAWAサクラナイツに所属するプロ雀士であり、タレントやグラビアアイドル、ファッションモデルとしても活動している。
この投稿にファンからは、「シャンプー会社さん、見てますか〜？」「長いのも最高に綺麗で美しくて素敵すぎます」「結構のび太ですね」などのコメントが寄せられ、ファンからはその美しさに賞賛の声が集まっている。さらに、「私の髪も肩甲骨辺りまで伸びました」「ボーボーやん！」「横におったら速攻口説きたくなる」といった、コメントも寄せられた。
岡田紗佳は、日本プロ麻雀連盟やKADOKAWAサクラナイツに所属するプロ雀士であり、タレントやグラビアアイドル、ファッションモデルとしても活動している。
髪の毛伸びました👩🪄 pic.twitter.com/CNXMY48n2L— 岡田紗佳🌸おかぴー🧋 (@sayaka_okada219) November 11, 2025