″週刊プレイボーイ″でグラビア撮影の元NHK・竹中知華アナ、ファンから歓喜の声続出！「待ってました！」
元NHKアナウンサーで、現在はラジオ沖縄のアナウンサーの竹中知華が自身のXを更新。人気雑誌「週刊プレイボーイ」でのグラビア撮影に挑戦し、11月17日に発売されることを自身のXで報告した。
この投稿に竹中アナは「とりあげていただきありがとうございます。週刊プレイボーイ11月17日発売ですよ。どこかにいるはず 同時にデジタル写真集も発売されます。よろしくお願い致します」と綴られ、同時にデジタル写真集の発売も告知。彼女は9月にグラビア撮影を行ったことを以前から報告しており、ファンの期待が高まっている。
この投稿にファンからは「待ってました！」「とても楽しみにしてます、我が家の家宝にします」「え、グラビアデビューするの！え、みたい！」「這いつくばってでも買う」「ついに来たか」といったファンの期待が感じられるコメントが並んでいる。
とりあげていただきありがとうございます— 竹中知華 (@happyhappytomo1) November 11, 2025
週刊プレイボーイ11月17日発売ですよ。
どこかにいるはず😇同時にデジタル写真集も発売されます。よろしくお願い致します🤲
ラジオ沖縄・竹中知華アナウンサー、遅咲きの?水着グラビアデビュー?決断 - サンスポ https://t.co/xzOXCGVrs5