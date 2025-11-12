南海電鉄は12日、新型観光列車「GRAN 天空（グラン テンクウ）」を2026年4月24日(金)より運行すると発表しました。

現行の観光列車「天空」（橋本駅〜極楽橋駅間）に代わる列車として、運行区間を難波駅〜極楽橋駅間（約63.6km）に拡大。落ち着いた空間と心を込めたおもてなしで、高野山への旅路を彩ります。運行時間や料金、多彩な座席タイプも明らかになりました。

同社は「幅広いニーズにお応えしながら、高野山にお越しになるお客さまにご利用いただきやすい運行形態としました。これにより、より多くのお客さまに地域の文化に触れ、知る楽しさや新しい発見を味わっていただける南海電鉄ならではの列車旅をお届けします」としています。

運行開始日：2026年4月24日(金)（車両製造の進捗状況に応じて変更の可能性あり）

運行日：毎週水曜日と第2・4木曜日を除く毎日

※祝日の場合は運行ルールが一部異なります。

運行本数：1日2往復

【発着時刻（予定）】

難波発：9:00、12:45

極楽橋発：10:46（土休日は10:48）、14:58

停車駅：難波、新今宮、天下茶屋、堺東、金剛、河内長野、林間田園都市、橋本、九度山、極楽橋

所要時間：片道約1時間30分

GRAN 天空 運行ルート

選べる座席タイプと料金プラン

「GRAN 天空」は4両編成で、車両ごとに異なる座席タイプが用意されます。

1号車：リラックスシート

1号車「リラックスシート」は座席数24席、快適なリクライニング座席を設置しています。

2号車：ワイドビューシート

2号車「ワイドビューシート」は30席。車窓をより楽しめるよう工夫された座席配置となっています。

3号車：ロビーラウンジ

3号車「ロビーラウンジ」は軽食やお土産などを購入できるスペースです。

4号車：グランシート / グランシートプラス

4号車にはゆったりと食事を楽しめるソファ席を設置。「グランシートプラス」は、こだわりのテーブルやソファで、より特別な空間を提供します。

GRAN 天空の料金は？

料金は、座席タイプやサービス内容に応じて設定されています。

1号車・2号車 利用料金

難波・新今宮・天下茶屋・堺東 ⇔ 極楽橋：大人 1,700円 / 小児 850円

（難波駅〜高野山駅間を運賃込みで計算した場合、大人 3,130円 / 小児 1,570円）

この他の区間を利用される場合：大人 1,100円 / 小児 550円

（難波〜橋本駅間を運賃込みで計算した場合、大人1,840円 / 小児 920円）

4号車 利用料金（運賃込み）

4号車は2名以上から利用可能で、料金は人数によって変動します。また、運行時間帯に応じて食事メニューが変わるため、料金が異なる可能性もあるとのことです。

4名利用時の場合、1名あたりの料金は下記の通りです。

グランシート（食事+フリードリンク付き）：大人 13,430円 / 小児 11,870円

グランシート（ワンドリンク付き）：大人 5,510円 / 小児 3,950円

グランシートプラス（食事+フリードリンク付き）：大人 14,180円 / 小児 12,620円

グランシートプラス（ワンドリンク付き）：大人 6,260円 / 小児 4,700円

お披露目会と現行「天空」の今後

運行開始に先立ち、南海電鉄は2026年3月29日(日)に「GRAN 天空」のお披露目会を実施する予定です。

なお、現在運行中の観光列車「天空」は、2026年3月20日をもって定期運行を終了します。定期運行終了後は、団体専用列車として当面の間、不定期で運行される予定です。

