八戸、8年間在籍DF近石哲平が今季限りで現役引退「3年前ぐらいから怪我も増えてきて…」
ヴァンラーレ八戸は12日、DF近石哲平の今季限りでの現役引退を発表した。
8年間在籍した近石はクラブを通じ、「今シーズン限りで引退することに決めました。8年前八戸に来た時、シーズン途中にもかかわらず、温かく迎え入れてくれて自分の居場所が出来て、すごく嬉しかったのを今でも鮮明に覚えています。たくさんの人に支えてもらって、助けてもらって、好きなサッカーをここまでやることができました。ありがとうございます。3年前ぐらいから怪我も増えてきて、100%を出すことができなくなり、怪我をしないように練習をこなしてる自分がいました。今年に入ってからは怪我で練習ができない日々が続いていたこともあり、引退することを決断しました。チームはJ2昇格に向けて踏ん張り時です。残り3試合、チーム全員で一生懸命闘いますのでこれまでと同様に熱く鼓舞して一緒に闘ってほしいです。全緑でサポートよろしくお願いします。」とコメントしている。
