　ザスパ群馬は12日、国見高MF原田高虎の2026シーズン加入内定を発表した。

　原田はクラブを通じ、「はじめまして、2026シーズンよりザスパ群馬に加入することになりました、国見高校の原田高虎です。夢だったプロサッカー選手のキャリアを、ザスパ群馬という素晴らしいチームでスタートできることをうれしく思います。家族やこれまで熱い指導をしてくれた指導者の方々、そして国見familyには結果として恩返しできるように頑張ります。ザスパ群馬のために精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします」とコメントしている。

　以下、クラブ発表プロフィール

●MF原田高虎

(はらだ・たかとら)

■生年月日

2007年11月1日(18歳)

■出身地

大分県

■身長/体重

177cm/67kg

■経歴

大分U-12→ヴェルスパ大分U-15→国見高