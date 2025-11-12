À¶¿å¡¢18ºÐDF¥ª¥à¡¦¥¸¥å¥è¥ó¤ÎÍèµ¨²ÃÆþÆâÄê¤òÈ¯É½!! È¿Ä®GM¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤Ï¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï·²¤òÈ´¤¯Â¸ºß¡×
¡¡À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ï12Æü¡¢·ÄËÌ¼«Á³²Ê³Ø¹â(´Ú¹ñ)DF¥ª¥à¡¦¥¸¥å¥è¥ó¤ÎÍèµ¨²ÃÆþÆâÄê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥à¡¦¥¸¥å¥è¥ó¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡£´Ú¹ñ¤Î¼«Á³²Ê³Ø¹â¹»¤«¤é»²¤ê¤Þ¤·¤¿¥ª¥à ¥¸¥å¥è¥ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤ÓÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢È¿Ä®¹¯¼£GM¤â¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ë·ÄËÌ¼«Á³²Ê³Ø¹â¹»(´Ú¹ñ)¤Î¥ª¥à ¥¸¥å¥è¥óÁª¼ê¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥¹¥Ô¡¼¥É´Þ¤á¤¿¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤Ï¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï·²¤òÈ´¤¯Â¸ºß¤Ç¤¹¡£±¦Íø¤¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡¢¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯Î¾Êý¤Ç¤¤ë´ïÍÑ¤µ¤Ïº£¸å¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ËÂ¿Âç¤Ê¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ã»¤¤´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬Îý½¬»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÀ¸¤«¤·Ä¾¤°¤Ë¥Á¡¼¥à¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¤³¤È¤âÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¸À¸ì¤â´Þ¤á¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÁá¤¯ÆëÀ÷¤á¤ë¤è¤¦¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤âÀ§Èó²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Ç®¤¤¤´À¼±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥àÁª¼ê¡¢¤è¤¦¤³¤½À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ø¡¢¤½¤·¤Æ¶¦¤ËÆ®¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦!!¡×
¡¡°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡üDF¥ª¥à¡¦¥¸¥å¥è¥ó
¢£À¸Ç¯·îÆü
2007Ç¯7·î17Æü(18ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
´Ú¹ñ
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
182cm/78kg
¢£·ÐÎò
µþµ¦½£FCÂ¤±Ä¾Ú¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼-µþµ¦Æ»Ô³½£»ÔÊ¸»³FC-¥½¥¦¥ëÎ¶Ìç¹â-ÃéÆîÅ·°ÂÂè°ì¹â-·ÄËÌ¼«Á³²Ê³Ø¹â¹»
