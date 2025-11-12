ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通情報】東海北陸道 飛騨清見IC～白川郷IC 上下線で通行止… 【交通情報】東海北陸道 飛騨清見IC～白川郷IC 上下線で通行止め解除（12日午後3時15分現在） 【交通情報】東海北陸道 飛騨清見IC～白川郷IC 上下線で通行止め解除（12日午後3時15分現在） 2025年11月12日 15時29分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 東海北陸道は故障車のため、12日午前10時から飛騨清見IC～白川郷IC間の上下線で通行止めになっていましたが、午後3時15分に解除されました。 【写真を見る】【交通情報】東海北陸道 飛騨清見IC～白川郷IC 上下線で通行止め解除（12日午後3時15分現在） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ｢夢唯は気付いてもらえず心肺停止に｣ “異常知らせるアラーム”は鳴らない設定になっていた 医療事故で亡くなった3歳の女の子 現場に広がる深刻な“アラーム慣れ” 家中カビだらけの欠陥住宅 ｢汚染レベル4で最悪の状態｣ 住民は全面建て替え求めて裁判を起こすも…施工業者は“破産手続き” トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も 関連情報（BiZ PAGE＋） 寺田屋, 東京, 配線, 介護, 静岡, マンション, 横浜, 大船, リハビリ, 上田