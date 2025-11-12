東海北陸道は故障車のため、12日午前10時から飛騨清見IC～白川郷IC間の上下線で通行止めになっていましたが、午後3時15分に解除されました。

