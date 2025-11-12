TUY

写真拡大

■台風26号(フォンウォン)

【画像】台風進路・全国の天気はどうなる？

2025年11月12日12時45分発表

12日12時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    バシー海峡
中心位置    北緯21度40分 (21.7度)
東経119度25分 (119.4度)
進行方向、速さ    北北東 10 km/h (6 kt)
中心気圧    994 hPa
最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
15m/s以上の強風域    北西側 330 km (180 NM)
南東側 280 km (150 NM)

13日0時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    バシー海峡
予報円の中心    北緯22度30分 (22.5度)
東経121度20分 (121.3度)
進行方向、速さ    東北東 20 km/h (10 kt)
中心気圧    998 hPa
最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    65 km (35 NM)

13日12時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    石垣島の北北西約100km
予報円の中心    北緯25度10分 (25.2度)
東経123度50分 (123.8度)
進行方向、速さ    北東 35 km/h (18 kt)
中心気圧    994 hPa
最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
予報円の半径    105 km (57 NM)

14日9時の予報
種別    温帯低気圧
強さ    -
存在地域    南大東島の北約80km
予報円の中心    北緯26度30分 (26.5度)
東経131度05分 (131.1度)
進行方向、速さ    東 35 km/h (19 kt)
中心気圧    1004 hPa
最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    210 km (115 NM)
 

■全国の天気を地方ごとに

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2284331?display=1