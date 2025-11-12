【台風情報】今どこに？ 台風26号(フォンウォン)はあす沖縄に接近の可能性...このあとの勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速35メートル予報 全国の天気を地方ごとに 気象庁
■台風26号(フォンウォン)
2025年11月12日12時45分発表
12日12時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 バシー海峡
中心位置 北緯21度40分 (21.7度)
東経119度25分 (119.4度)
進行方向、速さ 北北東 10 km/h (6 kt)
中心気圧 994 hPa
最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
15m/s以上の強風域 北西側 330 km (180 NM)
南東側 280 km (150 NM)
13日0時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 バシー海峡
予報円の中心 北緯22度30分 (22.5度)
東経121度20分 (121.3度)
進行方向、速さ 東北東 20 km/h (10 kt)
中心気圧 998 hPa
最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
13日12時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 石垣島の北北西約100km
予報円の中心 北緯25度10分 (25.2度)
東経123度50分 (123.8度)
進行方向、速さ 北東 35 km/h (18 kt)
中心気圧 994 hPa
最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 105 km (57 NM)
14日9時の予報
種別 温帯低気圧
強さ -
存在地域 南大東島の北約80km
予報円の中心 北緯26度30分 (26.5度)
東経131度05分 (131.1度)
進行方向、速さ 東 35 km/h (19 kt)
中心気圧 1004 hPa
最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 210 km (115 NM)
■全国の天気を地方ごとに
