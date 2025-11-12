入隊中のSEVENTEEN（セブンティーン）のHOSHI（ホシ）が、ソロの新曲「Fallen Superstar」をサプライズリリース。Instagramで撮影のビハインド写真を公開した。

■SEVENTEENホシ、金髪と赤髪のビハインドを披露！

兵役の義務を果たすため、9月16日に陸軍現役兵として入隊したホシ。ソロの新曲リリースは入隊日にリリースした「TAKE A SHOT」以来2ヵ月ぶりとなる。

叙情的なギターサウンドにHOSHIの繊細なボーカルが重なる「Fallen Superstar」は、ホシのソロとしては初の英詞曲。歌詞では傷付いたふたりが、それぞれの抱える欠乏を共有して温もりを取り戻していくストーリーが描かれている。

Instagramでは14枚ものオフショットを披露。金髪の短髪のホシが、ダメージジーンズに白いタンクトップに茶色のジャケットを羽織った衣装で、アンニュイな表情を浮かべた姿が切り取られている。また親しみやすいムードのセルフィーも投稿した。さらに5～8枚目では、鮮やかな赤髪が目を引く「TAKE A SHOT」MV撮影のビハインドも披露している。

突然のホシからのプレゼントに、SNSでは「ホシくん最高～！」「ホシくんの努力とでっかい愛感じる」「ウルッとくる」「たくさん準備してくれて…」「立ち姿がとても綺麗！」「曲めっちゃ好みだよ…」「髪色かっっっこよ」「定期的に浮上してくれて、全然兵役中のアイドルと思えない」など、ファンからは感激の声が多数起こっている。

