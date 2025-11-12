´äËÜ¾È¤¬Á°È±¥¢¥ê¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ø¥¢¡ß¹õ¥¿ー¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤ÇÅÐ¾ì¡ª¥É¥ë¥¬¥Ð¿·ºî¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¿·Á¯¤Ê»Ñ¤Ë¡ÖÁ´Éô¤¬Í¥¾¡¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
´äËÜ¾È¡ÊSnow Man¡Ë¤¬¡ØDOLCE¡õGABBANA Holiday Season Celebration¡Ù¤Ë½ÐÀÊ¡£¥É¥ë¥Á¥§¡õ¥¬¥Ã¥Ðー¥Ê ¶äºÂÅ¹¤ËÍèÅ¹¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û①～⑤Á°È±¤¢¤ê¤¬¿·Á¯¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ø¥¢¤Î´äËÜ¾È¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥ë¥¬¥Ð¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿´äËÜ¾È
¢£´äËÜ¾È¤Î¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡©
Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë´äËÜ¤Ï¡¢¥¸¥å¥¨¥ë¥×¥ê¥ó¥È ¥·¥ë¥¯¥Ä¥¤¥ë ¥ô¥¡¥Ë¥Æ¥£¥·¥ã¥Ä¤Î²¼¤Ë¡ÖÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤êÃå¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¿ー¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Î¹õ¥Ë¥Ã¥È¤ò½Å¤ÍÃå¤·¤¿¥â¥Î¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¡£ÊÁ¥·¥ã¥Ä¤ò¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤Ã¤Á¤ê¡õ¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤òÊü¤Á¡¢Á°È±¤ò²¼¤í¤·¤¿¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥¦¥§ー¥Ö¥Ø¥¢¤â¿·Á¯¤À¡£
¡Ø¥Õ¥£¥¬¥í¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¤Î¸ø¼°Instagram¤Ç¤Ï¡¢´äËÜ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼ý¤á¤¿¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤¬¸ø³«¡£¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¡¢¡ÖËèÇ¯²ÈÂ²¤Ç¥±ー¥ºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¤´ÈÓÍÑ°Õ¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎBGM¤«¤±¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤¦¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤â¤Á¤ã¤ó¤È½Ð¤·¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÍÄ¾¯´ü¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î²á¤´¤·Êý¤Ï¤¹¤´¤¤¹¥¤¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Û¥ê¥Çー¥®¥Õ¥È¡×¡Ö¸Ä¿ÍÅª2025Ç¯Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¡Ö¼«Ê¬¤ËÁ÷¤ê¤¿¤¤¥Û¥ê¥Çー¥®¥Õ¥È¡×¡Öº£Ç¯°ìÈÖ´èÄ¥¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼ÁÌä¤Ë²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤¬¡¢³Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎSNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÁ°È±²¼¤í¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¡ÖÁ°È±¤¢¤ê¤Òー¤¯¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¿ー¥È¥ë¤¬»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Û¤ï¤Û¤ï ¤«¤ï¤¤²á¤®¤Æ¥º¥ë¤¤¡×¡Ö¤Òー¤¯¤ó¤Î¹õ¥¿ー¥È¥ë»Ñ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤¡×¡ÖÁ°È±¤¢¤ê¤¬¿·Á¯¡ª¡×¡ÖÁ°È±¥¢¥ê¡¢¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤·²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁ´Éô¤¬Í¥¾¡¤¹¤®¤ë¤Òー¤¯¤ó¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£